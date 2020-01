Super Crush KO est disponible sur Nintendo Switch et PC

Affrontez des robots déjantés dans ce jeu d’action et d’aventure aux tons pastel signé Vertex Pop

Toronto, Canada – 16 janvier 2020 – Vertex Pop, l’équipe du célèbre shoot ’em up, Graceful Explosion Machine, a annoncé aujourd’hui que Super Crush KO, son brawler coloré et survolté, était désormais disponible sur Nintendo Switch via l’eShop et sur PC via Steam, au prix de 14,99 $/13,99 €/11,59 £. Avec ses graphismes en 2D chatoyants, Super Crush KO est un jeu d’aventure qui combine le gameplay classique du run ‘n’ gun et des mécaniques d’enchaînements dévastateurs.

Dans Super Crush KO, les joueurs incarnent Karen, une combattante aussi chic que puissante, évoluant dans un monde haut en couleur, envahi par de terribles robots incontrôlables. Karen devra s’en remettre à ses poings et à ses pieds pour leur secouer les boulons, mais aussi à des enchaînements destructeurs si elle compte réussir à sauver Chubbz, son chat adoré… et l’Humanité par la même occasion. Doté de graphismes aux tons pastel soigneusement dessinés et d’une bande-son ultra dynamique, Super Crush KO est un jeu d’action accrocheur, à l’esthétisme original et pétillant, qui ne laissera personne indifférent. Proposant des enchaînements incroyables à maîtriser et des records à décrocher, Super Crush KO bénéficie d’une rejouabilité sans faille, qui incitera les joueurs à recommencer les niveaux encore et encore afin d’atteindre le « Rang S » tant convoité !

« L’équipe de Vertex Pop a travaillé d’arrache-pied sur Super Crush KO ces trois dernières années. Nous étions déterminés à concevoir un titre qui soit à la fois facile à prendre en main, avec des mécaniques amusantes et un style bien à lui, a déclaré Mobeen Fikree, fondateur de Vertex Pop. J’ai hâte de connaître les avis des joueurs sur le jeu, et j’espère qu’ils prendront plaisir à suivre les péripéties de Karen, et qu’ils garderont un bon souvenir de cette expérience profonde et riche en rebondissements. »