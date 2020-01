Une date en Europe pour Heroland (Work x Work) sur Nintendo Switch

Disponible depuis début décembre aux États-Unis, Heroland (Work x Work au Japon) sur Nintendo Switch arrivera chez nous le 31 janvier.

Aux commandes du jeu, on retrouve par exemple Nobuyuki Inoue (réalisateur de Mother 3, Magical Vacation, Magical Starsign, Hanjuku Hero : Aa, Sekaiyo Hanjukunare…!, aide pour le scénario de Fantasy Life, a également travaillé sur Romancing SaGa 2 ainsi que sur l’histoire et les événements de Legend of Mana) et Nobuhiro Imagawa (directeur artistique de Mother 3, lead designer de Fantasy Life, a également travaillé sur Knights & Dragons et Dokodemo Dragon, mais aussi sur le design des cartes de Legend of Mana et Magical Starsign). Rien que ça.

Côté musical, on retrouve Tsukasa Masuko, responsable des OST des (Shin) Megami Tensei jusqu’à Devil Summoner: Soul Hackers.

Ce nouveau JRPG à l’ambiance rétro est disponible au Japon depuis le 27 septembre 2018 en version physique et dématérialisée pour 4 980 yens, mais, alors que la sortie chez nous semblait presque impossible, XSEED Games annonce le jeu chez nous sous un nouveau nom: Heroland. Sur la cinquantaine de jeux publiés par cette société, seuls 4 sont arrivés jusqu’à nous : sympathiques Lost Dimension, The Legend of Legacy, The Alliance Alive et The Caligula Effect. C’est donc un petit miracle. Mais pour une traduction FR, ça va être plus dur. Comme vous pouvez le constater, aucun n’a jamais été traduit.

Par contre, grosse surprise, comme aux États-Unis, le jeu a droit à une édition limitée Day-one, Heroland “Knowble Edition” (£39.99/€49.99), pour une sortie physique sur PS4 et Nintendo Switch. XSEED Games précise que ça sera la seule édition physique, pas d’édition simple et il faudra donc passer par l’eShop (€39.99) mais le jeu sera en précommande sur l’eShop dès le 23 janvier pour £32.99, €39.99 et $60 AUD.