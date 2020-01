Trois nouveaux personnages en vidéo dans One Piece Pirate Warriors 4

Attention, spoil de niveau rouge.

Voila, vous avez cliquez, on peut en parler, Sabo est vivant !!

Décidément très actif en ce moment, One Piece Pirate Warriors 4 revient aujourd’hui avec de nouvelles vidéos qui présentent Sabo, Rob Lucci et Trafalgar Law.

One Piece Pirate Warriors 4 sera disponible dès le 27 mars 2020 sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Les joueurs ayant précommandé le jeu auront un accès anticipé aux frères Vinsmoke (Ichiji, Niiji et Yonji) ainsi qu’à deux costumes exclusifs qui seront révélés prochainement. One Piece Pirate Warriors 4 présentera une fin originale puisque le manga est toujours en cours de diffusion.

Sabo (par onepiece.fandom.com)

Sabo (サボ, Sabo) est le deuxième membre le plus important de l’Armée Révolutionnaire derrière Monkey D. Dragon, il est le frère spirituel de Monkey D. Luffy et Portgas D. Ace et le frère adoptif de Sterry, actuel roi du Royaume de Goa. Il est en réalité le fils d’Outlook III.

Sabo est né dans une famille de Noble, mais décida de s’enfuir et de s’installer dans le Grey Terminal. Il est devenu le frère d’Ace et de Luffy en trinquant et en échangeant leurs coupes de saké appelées aussi “coupe de la fraternité”. On le croit mort après qu’un Dragon Céleste lui ait tiré dessus.

Sabo réapparaît à Dressrosa, il est désormais le second de Dragon, le chef des Révolutionnaires. Il remporte le tournoi au Colisée Corrida, ce qui lui permet de manger le Mera Mera no Mi, ayant jadis été mangé par son frère adoptif, Portgas D. Ace. La prime de Sabo a été dévoilée dans le One Piece Magazine Vol. 3, elle est de 602.000.000.

Rob Lucci (par onepiece.fandom.com)

Rob Lucci (ロブ・ルッチ, Robu Rucchi) était un membre du CP9. Il fit d’abord sa première apparition en tant que l’un des cinq charpentiers du quai N°1 du chantier naval de de la Galley-La Company.

Il est l’antagoniste principal de l’Arc Water Seven et aussi le second antagoniste de l’Arc Enies Lobby. Après l’ellipse il a rejoint le CP-AIGIS0.

Trafalgar Law (par onepiece.fandom.com)

Trafalgar Law, de son vrai nom Trafalgar D. Water Law, est le Capitaine et Docteur de L’Équipage du Heart, un équipage pirate constitué surtout de docteurs. Il vient de la Ville Blanche, une île de North Blue, il fait partie d’un groupe de onze pirates qu’on surnomme les Onze Supernovae sur L’Archipel Sabaody, des pirates de renom dont la prime dépasse les 100 000 000. Avant l’ellipse, il avait la cinquième plus haute prime parmi les Onze Supernovae, avec une prime de 200 000 000. Law, comme plusieurs autres pirates, rêve aussi de trouver le One Piece. Après l’ellipse de deux ans, il est devenu un Grand Corsaire, agissant directement sous les ordres du Gouvernement Mondial et se retrouve avec une ancienne prime de 440 000 000. Cependant, son titre a été révoqué par L’Amiral Fujitora, lorsque ce dernier a appris qu’il s’était allié à L’Équipage du Chapeau de Paille. Après les événements survenus à Dressrosa, sa prime est désormais de 500 000 000.

Lui et son équipage sont actuellement alliés à l’Équipage du Chapeau de Paille, aux Minks et à la Famille Kozuki pour faire tomber Kaido des Quatre Empereurs. Son nom est inspiré de deux défaites de Napoléon : Trafalgar et Waterloo.