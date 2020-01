Fêtez l’année du Rat avec vos amis, vos coéquipiers et toute la grande famille d’Overwatch ! Le Nouvel an lunaire 2020 est désormais accessible sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.

De toutes nouvelles récompenses sont disponibles cette année, alors n’oubliez pas de vous connecter entre aujourd’hui et le 6 février pour que la fortune vous sourie et vous aide à compléter votre collection.

NOUVEAU MODE DE JEU : CAPTURE DU DRAPEAU ÉCLAIR

La Capture du drapeau fait son grand retour dans l’Arcade pour le Nouvel an lunaire

Capture du drapeau Éclair est une nouvelle version de ce mode, que nous présentons à l’occasion de la mise à jour Nouvel an lunaire 2020

Les drapeaux sont bien plus rapprochés qu’avant, aux emplacements généralement atteints lors des prolongations

Six captures au lieu de trois sont nécessaires pour gagner

DÉFIS HEBDOMADAIRES

Les défis hebdomadaires sont de retour pour le Nouvel an lunaire, et vous permettront de déverrouiller des récompenses à durée limitée en remportant neuf parties

Parmi ces récompenses, vous retrouverez des icônes de joueur, des tags et des modèles épiques

Semaine 1 : Doomfist moine

Semaine 2 : Winston bronze antique

Semaine 3 : Bouldozer lampion de papier

NOUVEAUX OBJETS ORNEMENTAUX

4 modèles légendaires

Brigitte opéra

Sombra visage fluctuant

Moira danseuse masquée

Lúcio Samul Nori

3 modèles épiques

Des icônes de joueur, emotes et tags