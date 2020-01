La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Devil May Cry 3, Metro: Last Light et 2033, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Metro: Last Light Redux – 7.6GB

Metro 2033 Redux – 6.2GB

Devil May Cry 3 Special Edition – 5.0GB

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics – 5.0GB

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3 – 4.6GB

Orn: The Tiny Forest Sprite – 4.1GB

R.B.I. Baseball 20 – 3.9GB

Ember – 3.9GB

Georifters – 3.2GB

Worlds of Magic: Planar Conquest – 3.0GB

Kentucky Route Zero: TV Edition – 1.4GB

Assemblance – 1.2GB

Not Tonight: Take Back Control Edition – 946MB

Bookbound Brigade – 904MB

OmoTomO – 763MB

Please The Gods – 619MB

SpeedRunners – 604MB

Sleep Attack – 604MB

Coffee Talk – 537MB

Speaking Simulator – 535MB

198X – 470MB

Music Racer – 407MB

Code Shifter – 261MB

Horse Farm – 261MB

PuPaiPo Space Deluxe – 228MB

Caveman Chuck – 213MB

Classic Sanke Adventures – 211MB

Jewel Wars – 189MB

Reknum – 135MB

Super Tennis – 121MB

Actual Sunlight – 103MB

FoxyLand 2 – 39.0MB

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).