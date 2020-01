Un nouveau Paper Mario et un Metroid 2D en voie pour 2020 ?

Le manque d’informations sur des licences first party Nintendo commence à se faire ressentir et les rumeurs vont bon train alors que l’on attends toujours le prochain Nintendo Direct…

Ce sont des déclarations faites sur Twitter par des insiders bien connus de la scène, le fameux Vergeben source de nombreuses fuites qui se sont avérées justes (notamment par rapport au roster de Smash Bros. Ultimate) ainsi que Sabi et enfin Zippo.

Selon ces 3 personnes si l’on croise les informations, à commencer par Sabi :

The 2D Metroid game does in fact seem to be related to Fusion, also sounds as though it’s set for this year.

— Sabi (@New_WabiSabi) January 18, 2020