Le gros plein d’informations sur Fire Emblem: Three Houses – Cindered Shadows

Fire Emblem: Three Houses

Annoncé lors de la présentation Smash Bros. Direct la semaine dernière, les fans de Fire Emblem: Three Houses peuvent se préparer à lever le secret sur la quatrième maison de l’Académie des officiers, les Loups de cendre, quand le DLC Fire Emblem: Three Houses – Ombres embrasées sera disponible le 13 février dans le cadre du pass d’extension de Fire Emblem: Three Houses.

De nouveaux détails sont tombés, et on commence par les détails officiels:

L’histoire présente de nouveaux personnages et se déroule dans une zone en dessous de Garreg Mach connue sous le nom d’Abysse. Le DLC est accessible à partir du menu principal dans un fichier de sauvegarde différent de l’histoire principale

Le déroulement des événements sera différent des autres histoires

Ne semble pas utiliser le système de calendrier principal

Les batailles sont menées avec des escouades de personnages prédéterminés, permettant à des personnages normalement incompatibles de combattre du même côté (par exemple Edelgard et Hilda)

Les cartes de ce DLC présentent de nouvelles mécaniques et astuces

Cette histoire est également liée à l’histoire principale, et en battant les joueurs DLC peuvent recruter les nouveaux personnages Yuri, Hapi, Balthus et Constance pour continuer avec l’histoire principale.

Comme beaucoup d’autres jeux avant lui, Fire Emblem : Three Houses se dévoile avec divers détails, photos et vidéos révélés via son compte Twitter officiel au Japon (celui officiel de Fire Emblem).

La première mise à jour Twitter de Fire Emblem : Three Houses – Cindered Shadows se focus sur les personnages jouables. Comme mentionné dans cet article, dans cette histoire parallèle, vous pouvez jouer avec un ensemble fixe de personnages jouables (contrairement à l’histoire principale, où vous pouvez repérer les personnages des autres maisons).

Les personnages jouables dans le DLC de l’histoire secondaire sont :

Byleth

Edelgard

Dimitri

Claude

Linhardt

Ashe

Hilda

Yuri (doublée par Junya Enoki), des Loups Cendrés

Constance (doublée par de Bridcutt Sarah Emi), des Loups Cendrés

Balthus (doublé par de Subaru Kimura), des Loups Cendrés

Hapi (doublé par de Sachika Misawa), des Loups Cendrés

Aux côtés de Byleth et des leaders, il y a un représentant de chaque Chambre. Et bien sûr, il y a les 4 nouveaux personnages de la 4ème Maison (les Loups Cendrés), qui ont tous fini dans les Abysses pour diverses raisons. Ils combattent tous un ennemi mystérieux qui menace la paix de l’Abîme, afin de protéger les gens qui y vivent. En les aidant, Byleth va découvrir un certain secret, qui sommeille dans les ténèbres de l’Abîme…

De plus, il existe une autre série d’informations potentielles provenant des dataminers. Les vidéos contiennent des SPOILERS :

Pour terminer, Nintendo publie cette série d’images ainsi que des artworks du jeu Fire Emblem: Three Houses sur Nintendo Switch: