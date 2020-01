Youtubers Life (Nintendo Switch) – Le test

S’il y a bien un métier qui en fait rêver plus d’un ces dernières années, c’est celui de Youtubeur. L’aventure vous tente mais votre bonne conscience vous empêche de lâcher vos études, votre vie sociale, votre emploi ou tout simplement votre vie en passant trop de temps à essayer de produire des vidéos ? Ne cherchez pas plus loin puisque les studios U-Play Online vous proposent de contrôler votre Avatar de future star du web partant de sa chambre d’adolescent jusqu’au sommet de la popularité ! Paru pour la première fois sur PC en 2016, Youtubers Life est un life-sim vous proposant de créer un personnage dont le but sera de « percer » sur Youtube dans différents thèmes de vidéo et devenir immensément riche et célèbre.

Alors bonjour à toutes et à tous…

Vous débuterez votre aventure par la création de votre personnage assez limitée mais qui vous permettra tout de même de vous constituer le look de votre choix puis de choisir votre personnalité qui octroie différents objectifs et bonus sur des traits différents. Vous pourrez donc déterminer si vous êtes plutôt attiré par la popularité, l’argent, avoir des contacts, faire la fête… Enfin, ce sera le moment de définir votre thématique. Historiquement, le jeu ne proposait que de faire des chaînes de gaming mais depuis l’arrivée de la mise à jour OMG Édition (présente sur Nintendo Switch), vous pourrez créer 3 types de chaînes : Gaming, Musique ou Cuisine.

Fraîchement créé et défini, votre avatar débutera sa carrière chez ses parents à devoir équilibrer résultat scolaire, vie sociale, travail et mise en ligne de vidéos. Avec une chaîne de gaming, vous pourrez consulter votre étagère sur laquelle se trouvent votre collection de jeux aux noms parodiés.

La boucle de gameplay se résume donc à lancer le tournage d’une vidéo en sélectionnant un jeu, définir le type de vidéo à réaliser : une review, un let’s play, un commentary… Au fil de votre progression, vous débloquerez des points de compétence permettant d’acheter de nouveaux types de vidéos à réaliser comme par exemple des collaborations avec d’autres créateurs de vidéo ou des vlogs par exemple.

La création de vidéos s’opère en 2 étapes. Vous devrez d’abord effectuer un tournage dans lequel des réactions tirées aléatoirement vous donneront des points parmi 4 caractéristiques (son, image, humour et script) qu’il faudra maximiser au mieux en fonction de ce qui vous sera proposé. Ensuite, il faudra passer par le montage qui vous permet d’assembler les différentes séquences filmées et de les positionner de sorte à augmenter la qualité de votre vidéo à l’aide de flèches de chaque côté de vos « cartes » qui peuvent s’imbriquer les unes aux autres. Une fois terminé, votre vidéo est en ligne et vous pourrez répondre aux commentaires et voir les différentes statistiques comme les vues, les likes, les retours des viewers…

Vivant chez vos parents au début, vous devrez équilibrer vos besoins en nourriture et en sommeil ainsi qu’aller travailler à l’école sous peine de vous faire punir et de vous voir confisquer votre PC. Vous devrez également gérer votre stock de jeux, de matériel pour filmer et assurer la maintenance de votre PC en récupérant de l’argent via des petits boulots (vous ne vivrez pas de vidéos d’entrée de jeu). Vous serez donc amené rapidement à acheter des jeux en vérifiant leur côté de popularité pour générer plus de vues, changer votre caméra, votre micro, acheter des consoles…

Au fur et à mesure du jeu, vous serez amenés à participer a des événements comme des salons de jeux vidéo, des avant-premières de films et des soirées grâce auxquels vous pourrez développer votre réseau de contacts et d’amis. L’aspect réseau social du jeu est assez important puisqu’il vous permet d’obtenir des missions augmentant vos gains d’argent et d’expérience, des missions demandant principalement de tourner une vidéo sur un sujet particulier. Les interactions avec les autres personnages restent tout de même assez limitées et se résument à des options de dialogues qui lancent la même animation se terminant toujours par des réactions aléatoirement positives ou négatives.

L’objectif sera alors de se développer et d’obtenir de plus en plus de compétences pour améliorer la qualité de vos vidéos pour pouvoir sortir de chez vos parents et prendre un logement. La progression ira jusqu’au point où vous deviendrez le chef de votre propre réseau de Youtubeurs et générerez des millions de vues et de dollars.

Cette version Nintendo Switch souffre tout de même du syndrome des jeux de gestion PC portés sur console : les commandes sont un peu plus laborieuses à la manette qu’avec une souris sans être insurmontables mais dont le confort n’est pas complètement au rendez-vous, d’autant que les commandes tactiles ne sont pas fonctionnelles. Si on ajoute à cela les temps de chargement entre chaque sortie hors de votre studio qui sont assez fréquents, le rythme du jeu est cassé. Hormis cela, le portage est très bien réalisé sans grosses concessions visibles à l’écran.