Les développeurs de Journey annoncent un jeu sur Nintendo Switch

Jenova Chen (Journey) annonce la sortie de Sky : Children of the Light, déjà disponible sur iOS et PC, sur Nintendo Switch.

Découvrez une aventure sociale révolutionnaire qui réchauffera vos cœurs, conçue par les créateurs récompensés qui vous ont apporté Journey (Jeu de l’année 2013) et le très acclamé Flower.

Bienvenue dans le monde enchanteur de Sky, un royaume magnifiquement animé qui n’attend que d’être exploré par vous et vos proches.

Dans Sky, nous prenons la forme des Enfants de la Lumière, répandant l’espoir à travers ce royaume désolé pour renvoyer les étoiles tombées vers leurs constellations.

Dans le royaume de Sky, vous pouvez…

– Planer et explorer 7 royaumes oniriques pour découvrir leur mystère

– Rencontrer et interagir avec des joueurs partageant les mêmes idées dans le monde entier

– Vous exprimer en toute liberté grâce à une sélection variée de personnalisations de personnage

– Faire équipe avec d’autres joueurs pour vous aventurer dans les royaumes sombres, sauver les esprits et découvrir d’anciens trésors

– Partager votre lumière pour montrer votre reconnaissance et faire grandir vos amitiés

– Découvrir une expérience musicale unique et créer des harmonies ensemble

– Rejoindre un monde en pleine expansion avec de nouvelles attractions à venir, avec notamment des événements saisonniers et une expansion des royaumes