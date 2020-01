Du trailer pour Mega Man Zero/ZX Legacy Collection

Après la collection des Mega Man et Mega Man X, Capcom proposera aux fans de la saga et aux nouveaux joueurs de retrouver l’intégralité des volets des séries Mega Man Zero et Mega Man ZX dans une compilation remplie d’action. Chacun de ceux-ci bénéficient d’améliorations visuelles par rapport à l’original.

La Mega Man Zero/ZX Legacy Collection sera lancée au Japon le 27 février 2020, et Capcom a mis la collection en préchargement sur l’eShop Switch aujourd’hui. Le prix du jeu est fixé à 3 990 yens et prend en charge le japonais, l’anglais, l’espagnol, le français, l’allemand, l’italien, le chinois simplifié et le chinois traditionnel. Le jeu occupe 3,1 Go d’espace.

Affutez votre Z-Saber pour découvrir ou retrouver l’univers des robots les plus célèbres de Capcom dans Mega Man Zero/ZX Legacy Collection. Les quatre jeux Mega Man Zero, Mega Man ZX et Mega Man ZX Advent sont regroupés pour la première fois dans un pack Xbox One, PlayStation®4, Nintendo Switch™ et PC (Steam). La collection sera disponible sur toutes ces plateformes le 21 janvier 2020 en versions dématérialisées.

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection propulse tous ces titres célèbres pour leurs combats de boss retors et leurs phases de plateformes ultra précises et rapides, sur nos écrans de salon et d’ordinateur aujourd’hui. Les joueurs nostalgiques peuvent choisir de jouer en utilisant le rendu visuel d’origine, les autres préfèreront peut-être les nouveaux filtres à disposition pour lisser l’image. Les joueurs les moins expérimentés pourront se confronter au mode Casual qui propose une difficulté réduite et le système de points de sauvegarde en milieu de mission pour se faire la main dans un premier temps.

Pour les collectionneurs, la galerie du jeu regroupera plus de 600 illustrations issues du développement de chaque série, ainsi que la sélection complète des musiques (compositions originales et nouveaux arrangements). Les fans les plus aguerris, à la recherche d’un challenge à leur mesure, pourront également tester leur skill dans le tout nouveau mode challenge Z Chaser. Plus de détails sur ce mode seront dévoilés ultérieurement.

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection est une compilation de jeux de plateformes/action prévu en version dématérialisées sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 24 janvier 2020.