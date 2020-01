Les cartes promo d’Avant-première d’Épée et Bouclier du JCC Pokémon présentent des Pokémon de Galar

Les tournois d’Avant-première du JCC Pokémon permettent aux joueurs de découvrir avant tous la nouvelle extension, et de tester les dernières cartes en jeu. Avec la sortie de la nouvelle série Épée et Bouclier, les tournois d’Avant-première sont la première occasion de jouer avec des Pokémon de la région de Galar. Les tournois d’Avant-première d’Épée et Bouclier du JCC Pokémon se tiendront du 25 janvier au 3 février 2020, peu avant la sortie de l’extension, le 7 février. En plus d’obtenir des cartes en avance, vous pourrez récupérer l’une des 4 cartes promo suivantes : Gorythmic, Beldeneige, Berserkatt de Galar ou Pashmilla. Vérifiez auprès de votre magasin de jeux les dates de tournois d’Avant-première proposées.

Si vous participez à un tournoi d’Avant-première, vous recevrez un Boîtier Stratégies et Combats contenant un pack Évolution de 23 cartes dont une carte promo brillante exclusive. Ce boîtier est un point de départ idéal pour construire un deck solide. Chaque boîtier contient aussi quatre boosters de 10 cartes d’Épée et Bouclier. Vous utiliserez ces cartes, ainsi que les Énergies de base distribuées par l’organisateur du tournoi, pour construire votre propre deck de 40 cartes. Vous pourrez garder toutes les cartes de votre Boîtier Stratégies et Combats, même si vous ne les utilisez pas dans votre deck. Qui sait, vous y trouverez peut-être l’une des toutes nouvelles cartes Pokémon-V ou Pokémon-VMAX.

Vous recevrez une carte promo marquée d’un tampon brillant spécifique aux cartes promo d’Avant-première. Cette carte promo pourra aussi agrémenter votre deck, où elle rejoindra certainement beaucoup d’autres cartes du même type. Découvrez les quatre cartes promo disponibles dans les tournois d’Avant-première d’Épée et Bouclier, et obtenez des conseils pour en tirer le meilleur parti.

Gorythmic (SWSH006)

Ne passez pas inaperçu avec Gorythmic, l’Évolution finale de type Plante de Ouistempo. Son talent Rythme Voltaïque vous sera très utile, quel que soit le format du tournoi, car il vous permet d’accumuler rapidement de l’Énergie sur vos Pokémon en récupérant 2 cartes Énergie Plante dans votre deck pour les attacher ensuite à l’un de vos Pokémon. Gorythmic se fera une joie d’utiliser cette Énergie lui-même pour charger son attaque massive Enfoncement. Les chances de rencontrer un puissant Pokémon-V lors d’une Avant-première sont faibles ; les 140 dégâts déversés seront donc plus qu’assez pour mettre K.O. bon nombre d’adversaires en une seule frappe.

Beldeneige (SWSH007)

Comme Gorythmic, Beldeneige maintient vos Pokémon pleins d’Énergies avec son talent Danse de Glace. Il vous permet d’attacher une carte Énergie Eau de votre main à vos Pokémon de Banc, et cela autant de fois que vous voulez pendant votre tour, pour les préparer rapidement à entrer au combat. Beldeneige est un Pokémon de Niveau 1, il ne se fait donc pas attendre. N’oubliez pas qu’il n’a pas besoin d’être Actif pour utiliser ce talent ; Beldeneige peut faire grosse impression sans être sous les projecteurs.

Berserkatt de Galar (SWSH008)

Le Miaouss de la région de Galar gagne en chevelure et suit une chaîne évolutive différente, évoluant en Berserkatt de Galar. Ce Pokémon aiguise les attaques de tous vos Pokémon de type Métal (dont les siennes) en ajoutant 20 dégâts à leurs attaques. Dans un tournoi d’Avant-première, tous les dégâts comptent, et plusieurs des Pokémon sur votre Banc peuvent changer le cours du combat. Avec 120 PV, Berserkatt de Galar tient le coup, il peut donc être efficace sur le Poste Actif en attaquant avec Griffe Acier et ses 90 dégâts boostés.

Pashmilla (SWSH009)

Le seul Pokémon dans cette liste qui n’a pas été découvert dans la région de Galar, Pashmilla a tout de même des astuces qui amélioreront votre deck d’Avant-première. Son talent Faire Avec vous permet de rafraîchir votre main en défaussant une carte pour en piocher deux autres. N’oubliez pas que vous n’avez que 40 cartes dans un deck d’Avant-première, il vous faudra ménager le nombre de cartes que vous piochez. Accélérez l’ajout d’Énergies en défaussant une Énergie avec son talent, puis en la plaçant sur un Pokémon de Banc avec l’attaque Assistance Énergétique de Pashmilla, qui inflige au passage 40 dégâts.

Tenez-vous prêts pour des combats intenses lors des évènements d’Avant-première d’Épée et Bouclier du JCC Pokémon du 25 janvier au 3 février 2020.