Les détails techniques de Metro Redux sur Nintendo Switch !

Metro Redux sortira le 28 février 2020 sur Nintendo Switch. Cette ultime édition comprendra les versions définitives de Metro 2033 et de Metro: Last Light.

Koch Media dévoile ce matin les détails techniques pour le titre. Cette version tournera en 30 images par seconde sur les deux modes avec un affichage en 720p en mode portable et en 1080p sur la télévision.

Développé par 4A Games, ce bundle contiendra deux campagnes complètes, qui combinées créeront une aventure solo épique ! Metro Redux immergera les joueurs dans l’un des mondes les plus oppressants de l’univers des jeux vidéo, et cette fois-ci sur Nintendo Switch™.

En plus des deux campagnes, Metro Redux contient tous les DLC de Metro: Last Light offrant ainsi plus de 10h de contenu bonus. Les joueurs pourront découvrir la vie du metro de Moscou à travers deux styles de jeu uniques : utilisez le style de jeu “Survie” afin d’appréhender le jeu comme un survival horror ou choisissez le style « Spartiate » avec un mode de jeu tourné action.

Les acheteurs de la version physique de Metro Redux trouveront les deux jeux et tous les DLC sur une seule et même cartouche 16GB, sans avoir besoin de télécharger du contenu additionnel. Le pack de précommande Ranger Cache est disponible chez vos revendeurs habituels. Il contient un ensemble de badges, un fourreau pour le jeu, une jaquette alternative recto-verso, quatre cartes postales recto-verso et un poster A2 recto-verso.

Pour ceux qui préfèrent télécharger les jeux et les avoir en digitaux, ils pourront acheter Metro 2033 Redux et Metro: Last Light Redux séparément sur le Nintendo e-Shop.

A propos de Metro Redux :

En 2013 le monde a été dévasté par un événement apocalyptique, annihilant quasiment toute l’humanité et transformant la surface de la Terre en un désert toxique. Une poignée de survivants a trouvé refuge dans les profondeurs du métro de Moscou et la civilisation humaine est entrée dans un nouvel Âge sombre.

Une génération entière est née et a grandi sous terre et les Stations-Cités du métro luttent pour leur survie, s’affrontant les unes les autres et combattant les horreurs mutantes qui les attendent à l’extérieur… Vous êtes Artyom, né juste avant l’apocalypse, mais élevé sous la surface. Ne s’étant jamais aventuré au-delà des limites de la ville, un événement fatidique déclenche une mission désespérée au coeur du métro afin d’avertir le reste de l’humanité d’une menace imminente.

Mais écouteront-ils ? Plutôt que de rester soudées, les factions du métro sont en proie à une quête ultime pour le pouvoir, à savoir un dispositif apocalyptique des coffres de l’armée D6. Une guerre civile se prépare et pourrait effacer l’humanité de la surface de la Terre à jamais.

Quelques caractéristiques :