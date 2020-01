Netflix annonce la sortie mondiale de Mewtwo contre-attaque – Évolution

Londres, Royaume-Uni et LOS ANGELES (CA), le 22 janvier 2020. The Pokémon Company International et Netflix ont annoncé aujourd’hui que le nouveau film d’animation de la célèbre franchise Pokémon connaîtra une sortie mondiale sur Netflix, en dehors du Japon et de la Corée. Le film Pokémon : Mewtwo contre-attaque – Évolution introduit un nouveau style d’images de synthèse dans les films d’animation Pokémon, et s’inspire de l’une des histoires les plus populaires de la franchise. L’année dernière, lors de ses débuts au Japon, ce film a connu un grand succès et a occupé dès le premier week-end l’une des premières places au box-office.

La première bande-annonce internationale officielle sera présentée aujourd’hui :

« La couverture mondiale et l’équipe d’experts de Netflix en font le partenaire idéal pour offrir ce film d’animation spécial aux enfants et aux fans du monde entier », nous a confié Emily Arons, senior vice president of international business à The Pokémon Company International. « Netflix est la plate-forme idéale pour le lancement simultané mondial d’un film Pokémon animé lors de la Journée Pokémon, un moment spécial dédié à la célébration de la communauté mondiale des fans de Pokémon. »

Synopsis de Pokémon : Mewtwo contre-attaque – Évolution : quand des chercheurs découvrent un fossile de Mew, le Pokémon fabuleux, ils font naître une création contraire aux lois de la nature : Mewtwo, un Pokémon légendaire créé pour devenir un instrument de destruction. Lorsque Mewtwo prend conscience de sa sinistre origine, il développe une haine à l’encontre de ses créateurs humains et cherche vengeance. Sacha, Pikachu et leurs amis sont pris dans cette tourmente. L’avenir du monde Pokémon est en jeu. Nos héros réussiront-ils à relever le défi de Mewtwo… Et Mewtwo trouvera-t-il un nouveau sens à sa vie ?