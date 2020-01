Top des ventes des deux dernières au Japon : Pokémon détrôné

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes des deux dernières semaines au Japon (du 13 au 19 janvier 2020).

Depuis son lancement, Pokemon Sword and Shield a conservé la première place des ventes au Japon. Après 10 semaines de commercialisation, il a finalement été détrôné. Cela faisait longtemps que les exclusivités PlayStation 4 n’avaient pas pris la tête des charts, mais avec le lancement de Yakuza : Like a Dragon et Dragon Ball Z : Kararot, ils ont pris les deux premières places. Tokyo Mirage Sessions a connu une semaine de lancement un peu triste, avec seulement 18 797 exemplaires vendus au Japon.

01./00. [PS4] Yakuza: Like a Dragon <ADV> (Sega) {2020.01.16} (¥8.390) – 156.993 / NEW

02./00. [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot <RPG> (Bandai Namco Games) {2020.01.16} (¥7.600) – 89.537 / NEW

03./01. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 55.604 / 3.312.358 (-22%)

04./02. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 35.860 / 583.429 (+67%)

05./00. [PS4] Romance of the Three Kingdoms 14 # <SLG> (Koei Tecmo) {2020.01.16} (¥8.800) – 20.095 / NEW

06./00. [NSW] Tokyo Mirage Session FE Encore <RPG> (Nintendo) {2020.01.17} (¥6.700) – 18.797 / NEW

07./04. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch <HOB> (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 15.790 / 107.698 (+0%)

08./03. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 13.919 / 1.222.666 (-12%)

09./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.370 / 2.737.674 (-12%)

10./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 12.347 / 3.522.802 (-13%)