Retournez à Selphia le 28 février 2020 sur Nintendo Switch dans Rune Factory 4 Special

Cette année il y aura un 29 février, de quoi vous laisser le temps d’y jouer un peu plus !

Saint-Ouen, France – 23 janvier 2020 – Marvelous Europe Limited et Just For Games sont heureux de vous annoncer aujourd’hui que Rune Factory 4 Special, le remaster HD du RPG de simulation sorti sur 3DS, sera disponible en version physique en France le 28 février 2020.

En plus de cette annonce, Marvelous Europe Limited est fier de vous annoncer que cette sortie Nintendo Switch de Rune Factory 4 Special contiendra des doublages en anglais et en japonais, ainsi que des textes localisés en anglais, allemand et français.

Au moment du lancement de Rune Factory 4 Special sur Nintendo Switch, vous pourrez télécharger gratuitement “Another Episode” sur le Nintendo eShop. Cette extension restera gratuite jusqu’au 26 mars 2020 et les joueurs pourront la conserver pour toujours.

Ce contenu supplémentaire contient des histoires illustrées pour les 12 personnages et sera entièrement doublé en anglais et en japonais.

Rune Factory 4 Special inclut une nouvelle vidéo d’introduction, un niveau de difficulté “Enfer” plus difficile et un “Newlywed Mode”qui propose de nouveaux épisodes narratifs basés sur la vie de couple des 12 protagonistes du jeu. Ces personnages bénéficieront de nouveaux doublages et de nouvelles cinématiques in-game !

Caractéristiques :