To the Moon (Nintendo Switch) – Le test

To the Moon

Il y a un adage que l’on entend sans cesse depuis que nous avons les capacités de le comprendre. Un adage bien connu et qui est pourtant bien peu respecté, souvent malmené et torturé par une société insatisfaite et dans la recherche perpétuelle de ce qu’elle n’a pas, incapable de se contenter de ce qu’elle a déjà la chance d’avoir. Le jeu dont nous allons vous parler aujourd’hui n’est assurément pas un soft comme les autres… Si les débuts peuvent s’avérer quelque peu désuets et sans grand intérêt, il se pourrait bien que vous ne parveniez plus à lâcher la manette sans comprendre toutes les ficelles de cette aventure qui vous rappelle ce célèbre adage : Carpe Diem ! La vie est éphémère, profitez chaque jour de chaque instant… et réalisez vos rêves avant qu’il ne soit trop tard.

Développé et édité par Freebird Games, To the Moon plonge le joueur non pas dans un RPG, comme nous pourrions le penser en découvrant les premières images du jeu (nous sommes tombés dans le panneau aussi…), mais bel et bien dans une aventure animée dans laquelle vous ne pourrez pas changer grand-chose. En effet, il vous faudra majoritairement lire les longs dialogues qui s’enchaînent à l’écran, vous contentant simplement de collecter des brides de souvenirs disséminés un peu partout. Vous ne comprendrez pas grand-chose ? Pas de panique, Nintendo-Town vous explique les ficelles de ce jeu incongru.

Une aventure dont vous êtes le héros… secondaire :

Tout commence par votre arrivée fracassante (la voiture conservera quelques séquelles…) auprès d’une vaste demeure à proximité d’une imposante falaise. Cette maison est le siège d’un deuil imminent : Johnny (plus communément appelé John) est sur le point de quitter ceux qui sont à son chevet et c’est justement à cet instant que vos services sont réquisitionnés. En effet, votre job est pour le moins original : accompagné de votre collègue, vous formez un tandem de choc (docteurs Eva Rosalene et Neil Watts), prêt à remonter dans les plus profonds souvenirs de votre client, afin d’y effectuer quelques modifications malines et habiles. Dans le cas présent, John détient un rêve : aller sur la Lune (rien que ça). La vie et ses multiples aléas ne lui ont guère offert cette chance… et il est désormais de votre devoir de bouleverser ses souvenirs afin de faire de ce rêve… un souvenir accompli. Vaste programme mes amis !

Votre aventure vous plongera dans de multiples souvenirs, revenant sur les pas de ce vieux monsieur pour le découvrir à toutes les tranches d’âge, et comprendre ainsi son quotidien tumultueux et les rêves qui se brisent… faute de les comprendre dans un premier temps pour des inconnus comme vous.

Parviendrez-vous à aller au bout de cette quête sans pareille ?

Le souvenir en devenir :

Au cours de votre progression au fil des souvenirs, il vous faudra collecter un certain nombre d’éléments clefs qui vous permettront de comprendre toute la chronologie de la vie tourmentée de ce Johnny. Cette collecte s’avère, soulignons-le, quelque peu rébarbative par moment, puisque répétitive. Nous avons en effet eu la vive impression d’avancer à pas de loup dans une aventure qui mérite pourtant d’être dévorée encore et encore, grâce aux sujets intenses et sincères qu’elle pose sur la table.

Une fois l’ensemble des souvenirs remémorés au sein d’une période, une petite énigme (s’apparentant à un Othello sans conséquence ni difficulté majeure) vous sera proposée. Cette dernière résolue, vous aurez accès à la prochaine tranche de vie… Bien entendu, tout est lié, et vous comprendrez rapidement le lien unissant tous ces objets gardés précieusement au plus profond de la mémoire de notre Johnny, et mis en lumière par ces énigmes (« énigmes » répétitives par ailleurs).

Malgré un rôle forcément crucial dans cette aventure (puisque sans vous, les illustres scientifiques, tout ceci serait impossible !), votre rôle ne sera que secondaire. Vous ne parviendrez pas à voler la vedette à Johnny, ni à sa femme non plus. À tel point qu’au fil des heures passées sur l’aventure, l’amusement fera place à la poésie, à la tendresse… To the Moon pourrait bien devenir un livre de chevet interactif, prêt à vous envelopper de part en part !

Un conte à lire et à écouter :

La force du soft réside notamment dans la puissance de sa mélodie originale. Difficile d’y rester totalement insensible… à tel point qu’il est même conseillé de parcourir cette aventure avec un casque ou des écouteurs, afin de se laisser bercer par les notes mélodieuses.

Les graphismes sont assurément d’un autre temps, mais si certains pourraient bien y voir un cruel défaut, nous y avons vu un bel hommage aux jeux d’antan, avec une finesse certes très relative, mais pourtant présente. Il suffit d’accepter le parti pris des développeurs pour ne plus y prêter véritablement attention. L’ensemble est cohérent et parfaitement touchant malgré la grossièreté des pixels.

To the Moon est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 12 euros environ.

Le saviez vous ?

La musique de ce jeu atypique vous a plu…? Rendez-vous sur les célèbres plateformes musicales pour les retrouver en toute simplicité dès à présent…