Tour d’actualité Nintendo Switch: plus de 5 jeux annoncés, trailer, démo, chiffres de ventes, etc…

L’actualité est assez riche aujourd’hui.

Lors d’un streaming en direct de la PlayStation Dengeki aujourd’hui, Bandai Namco a présenté la mise à jour hivernale de Sword Art Online : Fatal Bullet.

Le nouveau contenu sera mis en valeur par un scénario et un donjon supplémentaires dans lesquels les personnages principaux tentent d’entreprendre une nouvelle quête, mais le problème est qu’ArFA-sys est à peine capable de parler. “Abyss Dungeon” est un donjon aléatoire où votre niveau commence dès le début, ce qui vous permet de tester vos capacités. Vous monterez de niveau en cours de route, vous acquerrez des compétences, vous collecterez des objets et vous tenterez de nettoyer les 50 étages du donjon.

Voici quelques détails supplémentaires :

– Votre niveau, vos compétences et votre équipement commenceront tous par leur état initial.

– Tous les quatre étages que vous franchissez, vous créez un point de contrôle à partir duquel vous pourrez reprendre votre jeu la prochaine fois.

– Les objets acquis sont stockés dans la boîte à objets.

– Il s’agit d’un mode hors ligne, en solo.

– Il y a des boss à combattre en cours de route.

– Un scénario se déroulera également dans le donjon.

– Les paramètres de difficulté ne prennent pas effet.

– Un nouveau personnage nommé Hydra apparaîtra dans le scénario.

Le jeu se verra également offrir des costumes de Chevalier de l’intégrité Alice et Eugeo, ainsi que des Kouken (sabres à rayons) de type Night Sky Sword et Blue Rose Sword. Cela s’ajoute aux costumes de transformation de Ronye Arabel et Tiese Shtolienen, un costume de style Chudelkin, et les armes de la Garde royale Gold et GL6 Disaster Gold. Le nouveau Sword Art Online : La mise à jour de Fatal Bullet doit sortir le 3 février. Une démo de Switch arrivera le lendemain.

L’éditeur Double Fine et le développeur Foam Sword Games ont annoncé l’arrivée de l’aventure de chasse au trésor Knights and Bikes à Switch. Une sortie est prévue pour le 6 février.

Knights and Bikes is coming to NINTENDO SWITCH on February 6th!

It’s the perfect fit – Slide out a Joy-Con and pass to a friend to co-op the adventure wherever you are (Playing while actually cycling not advised)

Pre order TODAY from the Nintendo e-shop and get 10% off! pic.twitter.com/5h0q2BgFGS

— Double Fine (@DoubleFine) January 23, 2020