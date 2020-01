Une date de sortie pour Rune Factory 4 Special sur Nintendo Switch

Une nouvelle fiche sur l’eshop European Switch a peut-être révélé la date de sortie de Rune Factory 4 Special dans la région.

Selon la liste, Rune Factory 4 Special devrait sortir le 28 février sur l’eshop européen. Jusqu’à présent, Marvelous Games n’a pas encore confirmé officiellement la date de sortie du titre en Occident, mais seulement qu’il a été retardé de 2019 à 2020.

Outre la date de sortie du jeu, la liste européenne a également confirmé que le DLC de maillot de bain spécial Rune Factory 4 serait inclus comme incitation à la pré-commande. Ce DLC est le même que celui inclus dans la Physical Archival Edition du jeu.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’est pas confirmé si cette date de sortie du 28 février pour l’Europe s’applique également à la version nord-américaine du jeu

Le jeu sera disponible en version physique sur Nintendo Switch en mars 2020. (date exacte à venir prochainement).

Rune Factory 4 Special marque le retour de l’entrée bien-aimée dans la populaire série Spinoff STORY OF SEASONS qui combine l’agriculture et l’aventure du donjon. Le jeu original sur console Nintendo 3DS, vendu à plus de 300 000 exemplaires en Amérique du Nord et en Europe, fait ses débuts sur Nintendo Switch en HD, apportant les joies de la culture, de l’élevage de monstres et de l’amitié dans un monde fantastique épique aux joueurs, anciens et nouveaux, tandis que les explorateurs expérimentés seront ravis de découvrir des fonctions telles qu’un tout nouveau film de lancement et le défi du niveau « enfer ». Parmi les autres nouveautés de la ferme, citons ’Newlywed Mode’, qui présente des épisodes spéciaux sur la vie de couple avec les 12 célibataires et bachelorettes éligibles du jeu, avec de nouvelles voix et des scènes de scènes de jeu.

Le rideau se lève sur une belle journée ensoleillée, tandis que notre héros tombe du ciel…

Heureusement, un dragon amical est là pour freiner sa chute. Bien qu’il n’ait pas été blessé, le héros pouvait uniquement se souvenir de son nom. Sous les auspices du dragon Ventuswill, le héros vint habiter dans le château local et, en tant que nouveau seigneur, commença sa nouvelle vie en faisant grandir la ville, en prenant des décisions difficiles et en cultivant les terres.

Un jour, en explorant sa nouvelle résidence, le héros rencontra un papillon monstrueux. Cependant, après avoir vaincu cet ennemi géant, une jeune fille se trouva au sol à sa place. Pourquoi le monstre s’est-il transformé en humain ? Après ces mystérieux débuts, la recherche de vérité du héros le conduira à une grande aventure qui ébranlera les fondements même de son monde… et le rapprochera du secret enfoui dans ses propres souvenirs perdus.

Caractéristiques :

La série Rune Factory fait ses débuts sur Nintendo Switch – Le spin-off populaire de la série STORY OF SEASONS revient dans le remaster HD du jeu Nintendo 3DS classique qui associe l’agriculture et la vie familiale avec le combat et le domptage de monstres, combiné à une histoire épique accessible aux nouveaux joueurs comme aux vétérans de la série.

Un monde où chaque jour est rempli d’aventure – Que vous décidiez de gouverner en tant que nouveau seigneur local, de labourer les champs, d’interagir avec les habitants de la ville ou de visiter un donjon pour affronter de dangereux ennemis, la quantité d’activités diverses vous garantit que chaque jour sera une nouvelle aventure.

Personnalisez votre stratégie de combat avec des armes, des objets et des alliés varies – Utilisez des épées, des lances, des bâtons et d’autres armes en plus de magie pour personnaliser vos tactiques de combat et affronter les monstres redoutables qui vous attendent dans les donjons parsemés de pièges. Invitez les citadins, devenez ami avec certains monstres, et devenez plus forts ensemble.

De nombreuses options romantiques pour les nouveaux et les anciens joueurs – L’ajout du « Newlywed Mode » permet aux joueurs d’approfondir leurs relations une fois leurs vœux de mariage échangés, tandis que les nouvelles scènes cinématiques et le mode « Veteran » garantissent un nouveau contenu original pour les fans de longue date.

Connu sous le nom de ‘Archival Edition’ et disponible exclusivement en pré-commande bientôt sur le Marvelous Games Store en Europe, cette édition sera présentée dans un coffret collector magnifiquement conçu, mettant en vedette des illustrations du designer du jeu, Minako Iwasaki.

Cette édition contiendra une variété de contenus mémorables, y compris un livre d’art commémorant le travail sur l’ensemble de la série Rune Factory, ainsi qu’un CD de la bande sonore composée de 36 titres.

Rune Factory 4 Special Archival Edition Contents :

Copie physique de Rune Factory 4 Special pour Nintendo Switch

Livre d’art de 160 pages au format A5 présentant les œuvres de Minako Iwasaki avec une illustration originale en couverture.

CD officiel de la bande-son comprenant 33 titres de la version originale, plus 3 nouveaux titres.

‘Swimsuit Day’ DLC qui ajoute une option pour que les personnages apparaissent dans leurs maillots de bain.

Boîte personnalisée Premium avec illustration originale de Minako Iwasaki.

Une édition standard de Rune Factory 4 Special sera également disponible physiquement auprès de détaillants sélectionnés en Europe et en Australie.