Oddworld Stranger’s Wrath – Vidéo comparaison Nintendo Switch/PS3/PC/Vita/Xbox/Android

Disponible depuis hier sur Nintendo Switch, je vous propose une vidéo comparative très complète des différentes versions de Oddworld Stranger’s Wrath

Co-publié avec l’éditeur français Microids, Oddworld: Stranger’s Wrath HD est dès maintenant disponible sur le Nintendo eShop . Microids et Oddworld sortiront des éditions physiques standards et limitées, plus tard cette année.

Sorti à l’origine en 2005, Oddworld: Stranger’s Wrath a obtenu un score Metacritic de 88/100 grâce à son savant mélange de gameplay unique, de narration captivante et ses thèmes sociaux universels. La version HD pour Nintendo Switch offre le même mélange innovant, dans lequel les joueurs retrouveront les genres qui ont fait la réputation de ce titre (shooter, plateforme et puzzle), avec un point de vue unique permettant au joueur de basculer entre la vue à la 1ère personne pour l’action et celle à la 3ème personne pour l’exploration.

Avec les nouvelles améliorations des graphismes et des performances, Oddworld: Stranger’s Wrath HD offre désormais un son retravaillé et des graphismes HD 1080p à 60 FPS ; ainsi qu’une visée gyroscopique très précise pour plus d’efficacité et des temps de chargement bien plus rapides.

Oddworld: Stranger’s Wrath vous transporte, durant plus de 10 heures, dans un univers mêlant Western et science-fiction. Pour les plus assidus, cinq heures supplémentaires seront proposées, sous forme de missions secondaires. Peu après le lancement, il sera possible aux joueurs de télécharger un patch gratuit, fournissant les sous-titres pour tous les dialogues (à noter que les cinématiques les possèdent déjà). Les sous-titres proposés seront : anglais, allemand, russe, français, espagnol, portugais, italien, polonais, suédois, finlandais et chinois simplifié .

Stranger est un mystérieux chasseur de primes, en assez mauvaise santé, qui refuse d’utiliser des armes à feu. Ayant besoin d’une très grosse quantité de Moolah pour se payer une opération de chirurgie dont il a désespérément besoin, Stranger décide d’aider les habitants de la ville locale à capturer les hors-la-loi et les scélérats recherchés, avant d’accepter la chasse ultime. Plutôt qu’un tireur plus traditionnel utilisant des balles et des bombes, Stranger préfère adopter une approche plus “naturelle” pour ses munitions, en utilisant diverses créatures qu’il envoie sur ses ennemis grâce à son arbalète.

Dirigée par les fondateurs Sherry McKenna et Lorne Lanning, l’équipe d’Oddworld Inhabitants façonne des expériences vidéoludiques où l’univers d’Oddworld est une analogie de notre propre monde. Grâce à un savant mélange d’intrigues fascinantes et de gameplay explosif, Stranger’s Wrath met en avant des thèmes sociaux comme le déplacement des populations autochtones, la privatisation des ressources naturelles et l’augmentation du coût des soins de santé, sans pour autant sacrifier l’humour et le plaisir de jeu !