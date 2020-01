Première vidéo pour CAPTAIN TSUBASA: Rise of New Champions sur Nintendo Switch et Ps4

Captain Tsubasa : Rise of New Champions

Annoncé en début de semaine, Captain Tsubasa : Rise of New Champions revient aujourd’hui avec une nouvelle vidéo

BANDAI NAMCO Entertainment Europe est fier d’annoncer son nouveau jeu de football d’arcade basé sur la franchise Captain Tsubasa – Captain Tsubasa : Rise of New Champions. Le jeu sera disponible en 2020 sur PlayStation®4, Nintendo Switch™ et PC.

Les fans occidentaux pourront enfin profiter d’un jeu vidéo Captain Tsubasa, qui apportera indéniablement un nouveau souffle à l’offre de jeux vidéo de football grâce à ses actions exaltantes et tirs hors normes qui ont rendu la licence célèbre, et ce pour la première fois sur PlayStation®4, Nintendo Switch™ et PC. Captain Tsubasa : Rise of New Champions proposera des graphismes fidèles à l’anime et un gameplay accessible, tout en offrant de multiples modes de jeu pour que le fan de football s’amuse sur et en dehors du terrain !

« Réussir à obtenir la licence Captain Tsubasa et pouvoir proposer un jeu de football au marché occidental est un rêve devenu réalité », déclare Hervé Hoerdt, Senior VP Marketing, Digital & Content chez BANDAI NAMCO Entertainment Europe. « Captain Tsubasa : Rise of New Champions n’est pas seulement créé pour les fans du manga mais sera apprécié par les fans de football du monde entier ! »