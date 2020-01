SEGA AGES : l’arcade est de retour sur Nintendo Switch avec Shinobi et Fantasy Zone !

– Des lames et des lasers directement venus des années 80 –

Bonne nouvelle ! Plus besoin de s’encombrer de bornes de 300 kilos pour revivre les plaisirs incomparables de l’arcade : Shinobi et Fantasy Zone sont disponibles sur Nintendo Switch et rejoignent la collection SEGA AGES !

Plongez dans les années 80 avec une bande-annonce de lancement parfaitement rétro :

Dans Shinobi, combattez les forces du mal avec style grâce à de précieux ajouts et améliorations, dont le mode AGES qui offre au maître ninja un peu de vie et de dégâts supplémentaires, la possibilité de choisir la difficulté du jeu et le stage, une option pour revenir dans le temps et un affichage original façon borne d’arcade pour pousser le vice jusqu’au bout.

De son côté, Fantasy Zone met en scène le vaisseau-œuf Opa-Opa dans un magnifique univers pastel déjanté. Mais ne vous y trompez-pas, derrière l’esthétique colorée se cache une difficulté plutôt corsée ! Heureusement, cette version SEGA AGES ajoute une option de Coin Stock plutôt utile pour les nouveaux venus du shoot’em up. Le mode Time Attack, les nouveaux boss et la possibilité d’incarner Upa-Upa, le frère d’Opa-Opa, ajoutent un peu de variété à un titre à part dans le catalogue de SEGA.

A propos de Shinobi

Le maître ninja Joe Musashi écrit sa légende dans ce grand classique de l’action-plateforme en scrolling horizontal. Seul, il doit sauver les dizaines d’enfants du clan Oboro des griffes de ZEED, le syndicat du crime qui les a enlevés. Une épée affûtée, des shurikens en grand nombre, des couteaux de lancer et même un peu de magie ne seront pas de trop pour se frayer un chemin jusqu’à la tête pensante de l’organisation maléfique.

A propos de Fantasy Zone

Le pionnier du « cute ’em up » narre les aventures poignantes du puissant robot guerrier galactique Opa-Opa, en quête de vengeance dans un univers pastel aussi mignon qu’impitoyable. Les ennemis lâchent des pièces, à convertir en armes et bonus pour venir à bout des immenses boss qui peuplent cet univers particulièrement original et décalé. Fantasy Zone est un grand classique à découvrir de toute urgence !

Shinobi et Fantasy Zone sont disponibles séparément sur l’eShop de la Nintendo Switch, au prix de 6,99 €.