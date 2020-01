Top des ventes eShop de la semaine au Japon (Nintendo Switch et 3DS)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 16 au 22 janvier 2019).

Comme expliqué ce matin, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore commence sa première semaine avec une première place, bien aidé par les rupture de stock au Japon comme en France.

En France, il semble que les pénuries soient dues à une faible livraison initiale. La rumeur veut que seulement 10 000 exemplaires ont été envoyés aux revendeurs et que les gens les ont rapidement récupérés. Plus rien à la Fnac, sur Amazon, Cultura, Micromania (ou à 75€, prix de base chez eux), etc.. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre, je vous propose donc de jeter un œil sur le prix de notre partenaire Eneba qui le propose à moins de 45€ sur l’eShop (en code) avec le code NT59, voir ici.

D’après nos sources, on aura droit à un re-stock du jeu avant la fin du mois en France.

Autre lancement d’ampleur, Puzzle & Dragons Gold est troisième. Et même si est loin de son age d’or, le jeu se défend bien face à des mastodontes habitués du classement.

Nintendo eShop – Nintendo Switch

01./15. – Tokyo Mirage Sessions #FE Encore (Nintendo) [17.1.2020]

02./05. – Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018]

03./11. – Puzzle & Dragons Gold (GungHo Online Entertainment) [15.1.2020]

04./12. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]

05./08. – Futari de! Nyanko Dai Sensou (Ponos) [20.12.2018]

06./00. – Fire Emblem: Three Houses (Nintendo) [26.7.2018]

07./04. – Human Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

08./07. – Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo) [27.12.2019]

09./New. – To The Moon (X.D. Network) [16.1.2020] (launch discount: 20% off)

10./18. – Mom Hid My Game! (hap) [21.12.2017] (was 40% off)

11./New. – SEGA Ages Puyo Puyo 2 (SEGA) [16.1.2020]

12./06. – Pokémon Sword (The Pokémon Company) [15.11.2019]

13./01. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

14./00. – Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018]

15./17. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017]

16./New. – Arcade Archives Detena!! Twinbee (Hamster) [16.1.2020]

17./14. – Pokémon Shield (The Pokémon Company) [15.11.2019]

18./19. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2017]

19./00. – Undertale (8-4) [15.9.2018]

20./00. – Cuphead (Studio MDHR) [18.4.2019]

Nintendo eShop – Nintendo 3DS

01./02. – The Battle Cats POP! (Ponos) [31.5.2015]

02./01. – Mom Hid My Game! (hap) [21.12.2017] (was 40% off)

03./04. – Pokémon Crystal Version (Nintendo, Virtual Console) [26.1.2018]

04./03. – Ice Station Z (Wobbly Tooth) [05.4.2017] (was on sale for 350 Yen, instead of 500 Yen)

05./05. – Battleminerz (Wobbly Tooth) [17.1.2018] (was on sale for 350 Yen, instead of 500 Yen)

06./07. – Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix) [24.8.2017]

07./06. – Minecraft: New Nintendo 3DS (Microsoft Japan) [14.9.2017]

08./09. – Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) [23.11.2016]

09./08. – Bike Rider DX (Spicysoft) [26.12.2012]

10./00. – Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line (Square-Enix) [10.8.2017]