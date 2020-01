Trois nouveaux personnages en vidéo dans One Piece Pirate Warriors 4

Attention, spoil de niveau rouge.

Décidément très actif en ce moment, One Piece Pirate Warriors 4 revient aujourd’hui avec de nouvelles vidéos qui présentent Basil Hawkins, Charlotte Linlin (Big Mom), and Kaido.

One Piece Pirate Warriors 4 sera disponible dès le 27 mars 2020 sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Les joueurs ayant précommandé le jeu auront un accès anticipé aux frères Vinsmoke (Ichiji, Niiji et Yonji) ainsi qu’à deux costumes exclusifs qui seront révélés prochainement. One Piece Pirate Warriors 4 présentera une fin originale puisque le manga est toujours en cours de diffusion.

Basil Hawkins (バジル・ホーキンス, Bajiru Hōkinsu) surnommé Le Magicien (魔術師 – Majutsushi) est un pirate reconnu, originaire de North Blue, et l’un des Onze Supernovae. Il est le Capitaine de l’Équipage de Hawkins. Il possède une prime de 249.000.000, mais après l’ellipse elle a augmenté jusqu’à atteindre 320 000 000. Après l’ellipse, Il forme une alliance avec Eustass Kidd et Scratchmen Apoo dans le but vaincre l’Empereur Shanks, mais après avoir rencontré Kaido il a rejoint son équipage en tant qu’Headliner.

Charlotte Linlin, également connue sous le nom de Big Mom (ビッグ・マム, Biggu Mamu) est la capitaine de l’équipage de Big Mom, et le seul membre féminin des Quatre Empereurs. Elle est la matriarche de la Famille Charlotte, qui constitue l’infrastructure de son équipage. Elle règne également sur Totto Land en tant que reine, et cherche à transformer l’Archipel en une utopie où toutes les races du monde peuvent cohabiter sans subir de discrimination ni de ségrégation. Son épithète fut révélé juste après la Bataille de Marine Ford par Eustass Kid, son vrai nom fut ensuite mentionné plus tard par Pappug sur l’Île des Hommes-Poissons. C’est l’antagoniste principal de l’Arc Tougato et l’un des principaux antagonistes de la Saga Empereur.

Kaido surnommé “Kaido aux Cent Bêtes” est le capitaine de l’équipage aux Cent Bêtes ainsi que l’un des Quatre Empereurs, le troisième à être mentionné par son nom, et le dernier à faire ses débuts; il est également connu comme étant “La Créature la Plus Puissante du Monde” (en parallèle avec Edward Newgate “L’Homme le Plus Puissant du Monde”). Lui et son équipage occupent actuellement le Pays de Wano. Il est un ancien apprenti de l’Équipage de Rocks. Il a d’abord été mentionné par Monkey D. Garp à Water Seven, puis mentionné directement par Gecko Moria peu de temps après avoir obtenu l’ombre de Monkey D. Luffy ; son titre d’Empereur a été révélé juste après que l’Équipage du Chapeau de Paille ait défait Moria. Il est un antagoniste mineur des Arcs Punk Hazard, Dressrosa, Zou, Rêverie et principal de l’Arc Wano.

source des descriptions