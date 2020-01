FoxyLand (Nintendo Switch) – Le test

Développé par BUG-Studio et edité par Ratalaika Games, Foxy Land est un jeu de plate-forme disponible sur tous les supports et sorti en novembre 2019. Si par hasard, la passion des renards vous habite, alors vous avez parfaitement raison de vous attarder sur ce test.

Un scénario inattendu

Alors que Foxy passe un agréable moment avec sa renarde et que tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, l’élément dramatique et totalement imprévisible qui va permettre à notre scénario de progresser se produit : celle-ci se fait kidnapper. Ainsi, portant sur ses petites épaules de renard l’héritage de tant de héros de jeux vidéo arborant fièrement ou non la moustache, Foxy doit partir à la rescousse de sa bien aimée en traversant divers mondes. Vous l’aurez donc compris, le jeu ne s’appuie pas sur une histoire originale et marquante. Mais alors, quels sont les points forts de ce titre ?

« Oh, Chef, il est si bête qu’il gobe toutes mes renardises. »

Au cours des 36 niveaux qui parsèment ce jeu de plate-forme, le stick (ou la croix directionnelle) permet de se déplacer, alors que le bouton B permet de sauter ou d’effectuer un double saut.

Si dans la prise en main, le jeu est assez simple et que les actions vous sont expliquées au fur et à mesure lors des premiers stages, la difficulté des niveaux est croissante et certains passages nécessiteront dextérité et patience. Il vous faudra faire attention aussi aux pièges qui parsèment les niveaux : pics, blocs, fléchettes, crevasses, plate-formes qui finissent par s’effondrer… Se rajoute à cela les ennemis très peu variés que vous pourrez éliminer en sautant dessus. Attention cependant, les fourbes réapparaissent au bout d’un court laps de temps : le jeu ne vous invite donc pas à flâner !

Foxy possède une barre de vie symbolisée par 3 cœurs. Si certaines actions telles qu’un contact inapproprié avec un ennemi ou une chute sur des piques entraînera la perte d’un cœur, recevoir un bloc sur la tête sera fatal, et l’animation liée au game over est tout bonnement géniale !

« On ne vous a pas sonné pelote d’épingles à la noix ! »

Afin de pouvoir sortir de chaque niveau, il faudra collecter un nombre précis de gemmes, sans quoi la porte de sortie restera fermée. Il est possible aussi de collecter des cerises qui serviront de monnaie d’échange afin d’acquérir des objets qui n’auront d’autre utilité que de personnaliser l’apparence du héros et de sanctionner votre parcours par une à trois étoiles. Le jeu n’a donc rien de bien original en soit mais son univers graphique n’est cependant pas dénué de charme. Les animations de Foxy sont sympathiques et les décors sont colorés, tout cela dans un monde pixelisé rendant parfaitement hommage aux consoles d’antan. Fatalement, le jeu se boucle rapidement (comptez 2 heures pour un joueur expérimenté), sans doute suffisant vue la qualité de la bande son qu’il aurait pénible de s’infliger plus longtemps.