La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Rune Factory 4, Under Night, The Turing Test, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Rune Factory 4 Special – 5.1GB

Code: Realize – Guardian of Rebirth – 3.3GB

Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] – 3.2GB

Knights and Bikes – 3.1GB

The Turing Test – 2.8GB

Ash of Gods: Redemption – 2.6GB

UnderHero – 1.9GB

Skellboy – 1.6GB

Help Me Doctor – 929MB

Kunai – 798MB

7th Sector – 693MB

Motorcycle Mechanic Simulator – 597MB

Speaking Simulator – 535MB

Sparkle 4 Tales – 373MB

Ascendant Hearts – 369MB

UORiS DX – 264MB

House Farm – 261MB

Bridge Constructor Ultimate Edition – 225MB

Touchdown Pinball – 183MB

SEN: Seven Eight Nine – 129MB

Super Tennis – 121MB

Super Battle Cards – 101MB

Milo’s Quest – 44.0MB

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).