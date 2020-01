Le point sur la rumeur Street Fighter V sur Nintendo Switch

Si vous avez veillé tard hier soir, vous avez sans doute vu la rumeur de la nuit, EA Games Canada annonce la sortie de Street Fighter V Champion Edition sur Nintendo Switch.

Capcom a démenti quelques heures après, via un tweet ironique de Yoshinori Ono:

Whaat!?

No way, where can I get this product?

… Could it be that we didn’t realize that someone are making it?

;D

Such item does not exist right now.

Thanks! https://t.co/0hYBet71aR

— Yoshinori Ono (@Yoshi_OnoChin) January 26, 2020