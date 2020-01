Snooker 19 (Nintendo Switch) – Le test

Snooker 2019 est un jeu de simulation de snooker, une variante du billard que l’on connaît tous. Bien que ce sport ait plusieurs millions d’adeptes dans le monde, il n’est pas très médiatisé dans notre pays. Pourtant, ce genre de sport est vraiment très complet : il faut de la concentration, de la technique, de la stratégie et de la ruse. Est-ce que nous pouvons ressentir tout ceci dans cette simulation qui regroupe 128 des meilleurs joueurs mondiaux ? La réponse dans le test.

Histoire et gameplay :

Un bref rappel “grossier” des règles pour les joueurs qui ne connaissent pas ce sport : comme je le disais, le snooker est une variante du billard dont le but n’est pas de rentrer directement les boules dans les trous. Chaque boule rouge compte pour 1 point et les boules de couleurs ont leur propre nombre de points à gagner. La boule noire, par exemple, vaut 8 points. Vous pouvez la rentrer plusieurs fois dans le jeu pour accumuler vos points, mais avant ça, il faut toujours faire rentrer une boule rouge. Vous répétez ceci jusqu’à avoir écoulé toutes les boules rouges et les boules de couleurs.

Si vous avez bien suivi, une partie peut devenir très longue grâce à votre technique ou stratégie. Vous allez donc affronter des adversaires de renommée mondiale dans des tournois officiels et on reconnait bien toutes les salles des compétitions qui sont retransmises à la télé sur les chaînes de sport. C’est très bien réalisé et fidèle à la réalité, même les commentateurs sont les mêmes. Vous allez commencer le jeu par un petit tutoriel qui va tout de suite vous mettre dans le bain. Vous apprendrez les différentes techniques de tirs, les effets de boule blanche communément appelé “Boule de choc” et un bref rappel des règles vous sera énoncé. Une fois que vous passez tout cela, eh bien… Vous allez souffrir.

Pourquoi ? Parce que si vous avez un petit niveau en snooker, les adversaires du jeu ne sont pas là pour rigoler et si vous ratez votre départ, vous allez clairement le regretter. L’attente de son tour se fait parfois très longue, au point qu’il m’est arrivé de m’endormir devant ma Switch. Grosse erreur de ma part de vouloir jouer “bourrin”. Vous allez pouvoir admirer le style de jeu de chaque joueur, et surtout vous allez apprendre. C’est ça qui est formidable avec ce style de jeu, on apprend de nos erreurs et on apprend les techniques des autres, à utiliser sans modération dans la vraie vie. Le réalisme des coups est tout simplement bluffant et les techniques de tirs sont vraiment très réalistes, ce n’est clairement pas un jeu d’arcade. Bien qu’il ne soit pas courant de jouer à des jeux de billard sur console, l’attribution des touches pour gérer vos tirs est vraiment bien étudiée et cela en devient presque intuitif et naturel tellement vous restez concentré sur votre jeu.

Graphisme :

Le graphisme est d’un réalisme vraiment magnifique ! Les effets de profondeur des caméras lors de votre période de préparation au tir sont magnifiques, les effets de bokeh (flou d’arrière-plan) sont très beaux et chaque joueur est très bien réalisé. Comme beaucoup de jeu de sport sur Switch, le moteur graphique donne toute sa puissance sur l’expérience de jeu, mais les alentours, comme les gradins ou les spectateurs, sont très cubiques. On pardonne toujours facilement ces petits détails car après tout, nous sommes là pour vivre des émotions par le biais d’un jeu.