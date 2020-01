Psikyo Shooting Stars Alpha (Nintendo Switch) – Le test

S’il y a bien un genre connu pour son extrême difficulté à l’époque des salles d’arcade, c’est bien celui du shoot’em up (ou shmup pour les intimes). Pour les néophytes, Psikyo était l’un des studios les proéminents dans le genre puisqu’ils ont sorti quasiment toutes leurs productions sur des bornes d’arcade qui occupaient les salles japonaises, notamment leur série Strikers 1945 à laquelle toute personne ayant touché un minimum de jeux du genre a dû se frotter au moins une fois dans sa vie.

Psikyo Shooting Stars Alpha est une première compilation de 6 jeux réalisés par le studio, permettant de revivre les meilleurs moments de l’âge d’or du shoot’em up.

Pew pew pew collection

Comme dit en introduction, le jeu se compose comme une collection de 6 jeux estampillés Psikyo. Comme pour la plupart des collections du genre, différentes options permettant aux joueurs de personnaliser leur expérience comme ils le souhaitent sont rendues disponibles.

Ces options seront similaires entre les jeux, comme par exemple choisir le nombre de “crédits” auxquels vous aurez droit, définir le score à atteindre pour obtenir une vie supplémentaire, changer le nombre de vies et même l’orientation de l’écran pour ceux souhaitant jouer à la verticale en mode portable. Les joueurs les plus expérimentés pourront donc se personnaliser l’expérience de sorte à rendre le jeu bien plus difficile.

Au niveau visuel, rien de très folichon à part 2 filtres CRT différents et la possibilité de combler les bandes noires présentes sur les côtés avec des visuels du jeu en question. Car oui, qui dit ancien jeu d’arcade dit forcément présence de bandes noires pour conserver le ratio 4:3 pour lesquels les jeux étaient conçus à l’origine ; il s’agit bien là d’une collection de jeux et non pas de remasters. Exit également toute notion de classements en ligne, le tableau des scores que chaque jeu vous propose sera exclusivement hors ligne, un point négatif pour les gros scoreurs voulant se mesurer au monde.

Globalement, les 6 jeux présents dans le pack présentent un gameplay très similaire typique des shoot’em Up de l’époque : vous vous déplacez verticalement et des ennemis débarquent du haut et des bords de l’écran, tirant des milliers de projectiles que vous devrez esquiver tout en leur rendant la pareille. 2 actions sont possibles : un bouton pour le tir principal que vous pouvez maintenir ou marteler au choix et un bouton pour utiliser des bombes.

Le seul jeu faisant exception dans le lot sera Zero Gunner 2, un jeu sorti sur Dreamcast en 2001 vous demandant de vous déplacer dans un environnement en 3D isométrique.

Un très bon point à noter est que tous les jeux peuvent se compléter en coopération sur la même console.

Voici un par un les différents jeux présents dans le package :