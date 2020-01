Sea King (Nintendo Switch) – Le test

Amateur de party-game et de batailles navales ? Sea King sera peut-être le jeu que vous recherchez depuis des années. Blague à part, ce soft semble avoir tout du petit jeu sympa à partager entre amis, mais est-ce vraiment le cas ? Montez à bord moussaillons, nous allons vous montrez…

Se faire mener en bateau

Jouable jusqu’à quatre joueurs, ou contre des ordinateurs, le but de Sea King est simple au possible : bombarder les autres navires dans le but de rester le dernier joueur en lice. Divers modes de jeu sont proposés pour diversifier l’expérience. Pour commencer, vous choisissez votre navire parmi sept vaisseaux possible, chacun ayant sa thématique (le bateau japonais, bateau chinois, bateau pirate…), puis vous ajoutez des joueurs, qu’il soit humains ou contrôlé par l’IA. Il est seulement possible de jouer en local, mais un joycon par joueur est possible. Pour finir, vous choisissez votre mode de jeu parmi 12 proposés, le but étant toujours de dézinguer vos adversaires. Pour cela, vous déplacer votre vaisseau de guerre avec le joystick, et vous tirer avec les boutons – celui du haut pur tirer droit devant vous, ceux de gauche ou droite pour tirer dans ladite direction). Sachez qu’un seul boulet de canon détruit un vaisseau, vous n’avez donc pas droit à l’erreur ! Un jeu équivaut à une manche, 5 manches remportées, vous gagnez la partie !

Parmi les modes de jeu proposés, vous pouvez partir sur le classique Match à mort, le but étant de détruire 5 adversaires pour gagner la manche, l’indémodable Capture le drapeau, où vous devez vous emparez du bout de tissu et le garder pendant 10 secondes, le Chasseur de trésor où il vous faudra récupérer 5 bouteilles à la mer. Il existe d’autres modes plus originaux, comme le Shark Pong où un requin est présent sur la carte et le frapper permet de le pousser à attaquer les autres joueurs. Le mode Vortex Royale est une réécriture du Battle Royale dans lequel un vortex rétrécit petit à petit – il faut être le dernier joueur debout – ou encore les Étreintes Kraken, qui dans la même veine que le vortex, voit un Kraken rétrécir la carte de jeu avec ses tentacules.

Ohé, ohé, Capitaine abandonné

Oui, mais voilà. Même si le principe de jeu reste intéressant malgré sa simplicité, celui-ci reste un brin répétitif. On passe un peu de temps dessus avec ses amis, mais c’est tout ; pas sûr qu’on relance le jeu un autre soir. En même temps, à 4,99€ , on se doute qu’il s’agit d’un jeu plus passe-partout qu’un Towerfall Ascension par exemple. Par contre, le principe du soft ainsi que ses graphismes mignons sont peut-être plus ciblés pour un public familial. Même si l’on note une certaine répétitivité au niveau des décors, le style graphique est plutôt bien réalisé bien que ce soit un jeu à faible budget. Disons plutôt que le rapport qualité/prix est bon, que ce soit de par sa réalisation ou grâce aux modes de jeu proposés. En ce qui concerne la bande-son, elle est raccord au thème mais ne laissera pas un souvenir impérissable. Par contre, les cris de pirate psychopathes à chaque fois qu’on tire finiront par devenir difficilement supportables.