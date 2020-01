Lancement de Pokémon HOME en février 2020

Cette nouvelle application de service sur le cloud permet de gérer sa collection de Pokémon entre différents jeux

Londres, Royaume-Uni — le 28 janvier 2020 — The Pokémon Company International et Nintendo ont aujourd’hui révélé de nouvelles informations sur l’application de service sur le cloud Pokémon HOME. Cette dernière permet à tous les Dresseurs de poursuivre leurs aventures par-delà les frontières de chaque système de jeu et de gérer leur collection de Pokémon à travers les divers jeux. Pokémon HOME sortira en février 2020 sur appareils iOS et Android, ainsi que sur Nintendo Switch.

Conçue comme un lieu de rassemblement de tous les Pokémon, Pokémon HOME permettra à tous les Dresseurs d’y réunir les Pokémon issus de jeux liés à l’application, et de les déposer dans des Boîtes sur le cloud ou de les déplacer entre les jeux compatibles.[1] En associant le même compte Nintendo aux versions Nintendo Switch et mobile de Pokémon HOME, il sera possible d’accéder aux mêmes Boîtes sur les deux versions. La version Nintendo Switch de Pokémon HOME est compatible avec Pokémon Épée, Pokémon Bouclier, Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Pokémon : Let’s Go, Évoli, disponibles sur les consoles Nintendo Switch. Les versions Nintendo Switch et mobile de Pokémon HOME sont compatibles avec le logiciel Banque Pokémon pour Nintendo 3DS.[2] Une compatibilité avec Pokémon GO est également en développement.

Connecter Pokémon HOME aux jeux Pokémon

La version Nintendo Switch de Pokémon HOME est compatible avec Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Une fois les jeux associés, les joueurs peuvent déposer ou retirer des Pokémon pouvant être obtenus dans ces jeux.

La version Nintendo Switch de Pokémon HOME est compatible avec Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Pokémon : Let’s Go, Évoli. Il est possible de déplacer des Pokémon entre Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Pokémon : Let’s Go, Évoli ou vers Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Lorsqu’un Pokémon de Pokémon : Let’s Go, Pikachu ou Pokémon : Let’s Go, Évoli a été déplacé vers Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier, il ne peut pas être renvoyé dans son jeu d’origine.

Après avoir souscrit un compte premium (payant), il est possible d’envoyer des Pokémon issus des jeux de la famille Nintendo 3DS vers Pokémon HOME, en utilisant Banque Pokémon. Lorsqu’un Pokémon de Banque Pokémon a été transféré vers Pokémon HOME, il ne peut pas être renvoyé dans son jeu d’origine.

Pour célébrer la sortie de Pokémon HOME, Banque Pokémon et Poké Transfert seront disponibles sans frais pendant un mois après la sortie de Pokémon HOME. Les joueurs pourront rassembler leurs Pokémon en provenance des jeux de la série Pokémon grâce à Banque Pokémon et Poké Transfert. Une fois leurs Pokémon réunis dans Banque Pokémon, ils pourront les déplacer dans Pokémon HOME !

Échanger des Pokémon

Il existe quatre façons d’échanger des Pokémon grâce à Pokémon HOME depuis un appareil mobile. Les Pokémon peuvent désormais être échangés de n’importe où et n’importe quand !

Les Pokémon déposés dans la Boîte Miracle peuvent être échangés avec des gens à travers le monde en un clin d’œil ! Ils seront même échangés lorsque l’application n’est pas utilisée.

Grâce au Global Trade System (GTS) , les joueurs peuvent spécifier quel Pokémon ils souhaitent recevoir en échange du Pokémon qu’ils offrent. Ils seront alors associés à un Dresseur dont les critères répondent aux leurs, et l’échange sera effectué.

L’échange en groupe permet de créer un groupe et d’échanger des Pokémon avec les personnes qui le rejoignent. Chaque groupe peut contenir jusqu’à 20 personnes. L’échange se fait sans frais dans les groupes, mais il n’est possible d’en créer un qu’après avoir souscrit un compte premium (payant).

L’échange entre amis permet d’échanger des Pokémon avec des utilisateurs proches ajoutés à sa liste d’amis dans Pokémon HOME. Pour ce faire, il suffit d’utiliser la fonctionnalité « Ajouter un ami » dans l’application.[3]

Plus de fonctionnalités Pokémon HOME comporte de nombreuses fonctionnalités se connectant aux jeux de la série Pokémon, et bien plus encore !

Les Pokémon seront enregistrés dans le Pokédex national lorsqu’ils sont déposés dans les Boîtes de Pokémon HOME. En transférant un Pokémon pouvant méga-évoluer ou se gigamaxer, ces deux formes seront enregistrées ! De plus, le Pokédex national regroupera en un seul endroit les descriptions du Pokédex de différents jeux. La version mobile de Pokémon HOME, quant à elle, permettra de voir bien plus que les descriptions du Pokédex.

La version mobile de Pokémon HOME permet d’obtenir des Cadeaux Mystère ! Grâce à cette fonctionnalité, les joueurs pourront recevoir des Cadeaux Mystère pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, ainsi que des cadeaux spécifiques à Pokémon HOME. Les Pokémon reçus de cette façon seront directement déposés dans une Boîte de Pokémon HOME. Par le biais de Pokémon HOME, les joueurs peuvent également recevoir des codes pour Cadeaux Mystère à utiliser dans les jeux correspondants pour obtenir diverses récompenses, comme des objets pour leurs Pokémon.[4]

Les joueurs ayant souscrit un compte premium sur Pokémon HOME auront également accès à la fonction Juge qui permet d’analyser ses Pokémon avec plus de précision.

L’écran d’ accueil donnera accès à diverses informations concernant les évènements ou les jeux synchronisés avec Pokémon HOME. Les joueurs pourront également modifier leur profil grâce à des autocollants, qui pourront être obtenus en remplissant certaines conditions, ou en accomplissant des hauts faits dans l’application.

Dans la version mobile de Pokémon HOME, les classements en combats classés et dans les diverses compétitions Internet de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier seront également affichés, ainsi que le classement des Pokémon utilisés lors de ces évènements. Dans les infos combats , les joueurs pourront consulter l’historique de combat de chaque Dresseur, de même que des informations sur les capacités les plus utilisées par les Pokémon lors des compétitions.[5]

Dans la version mobile de Pokémon HOME, les joueurs pourront recevoir des actualités sur les Pokémon distribués en cadeau, et des informations concernant les compétitions Internet pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier.

Déposer des Pokémon dans Pokémon HOME permettra d’accumuler des Points Pokémon HOME. Ces Points seront échangeables dans la version Nintendo Switch de Pokémon HOME contre des PCo (Points de Combat) à utiliser dans les jeux de la série principale Pokémon.

Les versions Nintendo Switch et mobile de Pokémon HOME offrent différentes fonctionnalités.Certaines fonctionnalités peuvent être étendues ou ajoutées à la suite d’une souscription à un compte premium.Il existe plusieurs options d’abonnement au compte premium.

Grille des tarifs sur le Nintendo eShop*:

Grille des tarifs pour iOS et Android*:

Durée de l’abonnement Prix (taxes comprises)

1 mois (30 jours) 3,49 €

3 mois (90 jours) 5,49 €

12 mois (365 jours) 17,99 €

Pour en savoir plus sur Pokémon HOME, rendez-vous sur le site https://home.pokemon.com/fr-fr/ *Les prix indiqués sont sous réserve de modifications.

1 Des restrictions peuvent s’appliquer à certains Pokémon.

2 Des restrictions peuvent s’appliquer à certains Pokémon, et la compatibilité avec les jeux Pokémon pour Nintendo Switch est limitée à la version Nintendo Switch de Pokémon HOME.

3 Les fonctionnalités liées à l’ajout et à la gestion des amis dans Pokémon HOME ne peuvent pas être utilisées par les personnes de moins de 16 ans.

4 Remarques : il faut avoir au moins 16 ans pour utiliser l’option « Distribution locale » des Cadeaux Mystère. Selon l’appareil et le système d’exploitation, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être compatibles.

5 L’accès aux infos combats sera disponible quelque temps après la sortie de Pokémon HOME en février 2020.