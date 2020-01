Découvrez Helheim Hassle, un nouveau jeu de plateforme et de réflexion qui vous fera perdre la tête

Un conte nordique imaginé par le studio derrière Manual Samuel

Mercredi 29 janvier 2020 – Le développeur norvégien, Perfectly Paranormal, est heureux d’annoncer le lancement cette année de Helheim Hassle, son nouveau jeu de plateforme et de réflexion, sur Nintendo Switch, Xbox One et PC via Steam. Une version Playstation 4 est prévue ultérieurement.

Helheim Hassle est un jeu d’aventure narratif qui met l’accent aussi bien sur l’amitié que sur le démembrement intensif de son héros. Prenant place dans le même univers (et le même mardi d’ailleurs) que Manual Samuel, cette aventure macabre vous propose d’incarner Bjørn, un Viking pacifiste, opposé à l’idée d’aller au Valhalla après sa mort… Le pauvre casse sa pipe et c’est là qu’il est envoyé. Lorsque Bjørn est ramené d’entre les morts pour aider le mystérieux Pesto, il y voit un moyen de négocier un échappatoire. Grâce au corps indestructible de Bjørn, capable d’être démembré et rassemblé, les joueurs devront résoudre des casse-tête retors et progresser dans des niveaux épineux afin de mettre la main sur un objet magique très spécial… En contrepartie, Pesto cherchera à offrir à Bjørn une place permanente à Helheim. Quelle plaie !

Helheim Hassle invitera les joueurs à accomplir jusqu’à 70 quêtes, réparties dans plus de 14 niveaux, qui nécessiteront de combiner les différents membres du héros de bien des façons, afin de venir à bout des nombreux défis et casse-tête uniques du jeu. Au fil de leur aventure, les joueurs feront la rencontre de plus de 80 personnages originaux, venus de tous horizons (et de l’au-delà), tels que des dieux contrariés, des ours fantomatiques, des dragons, des elfes, des nains et des ouvriers gobelins, tous doublés par 24 acteurs professionnels, pour plus de 3 700 lignes de texte !

« Helheim Hassle est une aventure déjantée et délirante, fondée sur des mécaniques corporelles proches de celles de Manual Samuel. Avec ses niveaux attrayants et ses personnages attachants, je ne doute pas que les joueurs passeront un moment ludique à en perdre la tête, a déclaré Ozan, chef de projet chez Perfectly Paranormal. C’est du pur plaisir que de donner vie à un univers aussi exubérant. »