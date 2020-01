Tour d’actualité Nintendo Switch: jeux annoncés, chiffres de ventes, trailers, etc…

Atelier Ryza: The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout

Encore une belle journée d’annonces.

Atelier Ryza : Ever Darkness & the Secret Hideout est devenu un véritable succès pour Koei Tecmo. La compagnie a annoncé que l’Atelier Ryza : Ever Darkness & the Secret Hideout s’est vendu à 350 000 exemplaires dans le monde entier jusqu’à présent. Selon Koei Tecmo, l’Atelier Ryza est en passe de devenir le best-seller de cette franchise. Il devrait battre Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book, qui s’est vendu à 370 000 exemplaires.

Contrairement à la version japonaise, la version occidentale de Snack World n’utilisera pas les “faux amiibo” NFC. Cette possibilité est remplacée par un événement de voyance qui peut être réalisé par Sam Witch une fois par jour.

Sam Witch: Listen up, kiddies! The Western version of #SnackWorld does not support real-world jara and snack toys. Instead, all content that was only available via scanning the NFC toys, is available by having me tell your daily fortune in my canopé. You got that? Kya hah hah… pic.twitter.com/bk1TjsuBWW — Snack World (@SnackWorldNews) January 29, 2020

Sega Games a annoncé un package physique Phantasy Star Online 2 Cloud Episode 6 Deluxe sur Nintendo Switch au Japon pour le 23 avril 2020, au prix de 4 939 yens (taxes comprises), et comprenant 10 avantages en jeu. Les versions physiques pour PlayStation 4 et Windows PC coûteront chacune 5 489 yens. La version Switch ne comprendra pas de carte de jeu physique. Une édition limitée a également été annoncée, avec un badge à épingles. L’illustration de la boîte et le badge sont ajoutés ci-dessous…

Cosen présente dans un trailer la date de sortie pour l’update de son jeu Panty Party sur Nintendo Switch. Disponible le 6 février, un mode multijoueurs à deux contre deux sera ajouté et jouable en local ainsi qu’en ligne.

Après deux ans de retard, The Town of Light : Deluxe Edition sera bien lancé le 7 février prochain sur l’eShop au prix de 9,99 € (8,99 € pour toute précommande avant le 7 février).

En février, Nintendo mettra à jour Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch, en y ajoutant l’entraînement de la mémoire de travail. Le nouveau contenu vise à améliorer votre mémoire de travail et vous demandera de vous souvenir de l’ordre dans lequel les symboles apparaissent. Un âge cérébral enregistré de 20 ans est d’abord requis.

Nouveau trailer pour Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition qui arrive cette année sur Nintendo Switch:

ELEA: Paradigm Shift sortira sur Nintendo Switch le 8 février prochain pour $7.99:

Top Run est annoncé sur Nintendo Switch pour le 6 février:

Wide Ocean Big Jacket arrivera sur Nintendo Switch le 4 février pour $7.99:

Trailer de lancement pour Milo’s Quest qui arrive le 31 janvier sur Nintendo Switch via l’eShop:

Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] revient aujourd’hui avec une nouvelle vidéo de gameplay du personnage Londrekia, en direct de l’Evo Japan 2020. Le jeu sort le 21 février chez nous.

Une vidéo de danse de la gravité mettant en scène l’atomique Nakaza de la version Nintendo Switch de LoveR Kiss qui sort au Japon le 27 février 2020.

Kairosoft publie le jeu de simulation de station de ski Shiny Ski Resort (connu sous le nom de “Kirameki Ski Hakusho” au Japon) dans le monde entier sur la boutique en ligne Nintendo Switch la semaine prochaine (6 février 2020) au prix de 1 500 yens avec des préchargements en direct du 30 janvier. Le jeu comprend une assistance en anglais. Shiny Ski Resort vous voit développer des terrains pour construire un spectaculaire parcours de ski, et obtenir des matériaux pour construire votre propre hôtel.

Bandai Namco met en ligne le nouveau trailer pour le jeu One Piece: Pirate Warriors 4 qui met en avant le mode en co-opération en ligne, jouable jusqu’à quatre, et avec des missions dédiées.. Toujours développé en collaboration avec Omega Force et Koei Tecmo, ce beat’em all sortira le 27 mars 2020.

Le studio Mages diffuse un nouveau trailer de son vidual novel Anonymous;Code. Sa sortie est prévue pour l’hiver prochain au Japon.

Bandai Namco a publié une bande-annonce officielle du jeu pour les personnages de My Hero One’s Justice 2. Des personnages tels que Mirio, Tamaki, Nejire, Mina et Minoru sont montrés.

Et on termine avec le trailer de lancement de Thronebreaker: The Witcher Tales disponible depuis hier sur l’eShop à la surprise générale.