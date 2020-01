Battle Brothers, le RPG tactique au tour par tour acclamé par la critique, sortira sur Switch en 2020

Créez votre bande de mercenaires et enchaînez les sales boulots que vous dénicherez en chemin.

Londres, Royaume-Uni – 30 janvier 2020 – UKIYO Publishing et Overhype Studios sont fiers d’annoncer que Battle Brothers, leur célèbre jeu de stratégie procédural, débarquera sur Nintendo Switch en 2020. Vous aurez bientôt l’occasion de gérer votre joyeuse troupe de mercenaires où que vous soyez !

Lancé sur PC en 2017 et immédiatement encensé par la critique, Battle Brothers est un RPG tactique au tour par tour dans lequel les joueurs composent leur propre groupe de mercenaires dans un univers médiéval fantastique. Vous décidez qui engager, où aller, quels contrats accepter et comment gérer votre milice privée. Diriger une telle compagnie requiert du sang, de la sueur et des larmes, tandis que vous tiendrez les comptes, équiperez vos troupes, explorerez ce vaste monde et ferez tout votre possible pour que chacun ait de quoi manger.

Une fois plongé au cœur des combats, Battle Brothers se démarque par son approche stratégique originale qui consiste, dans un premier temps, à assigner un poste à vos joueurs. Prévoyez-leur toutefois un équipement conséquent, car chaque type d’armes possède ses avantages et ses inconvénients, ce qui aura son importance face aux innombrables situations qui vous attendent. Pourfendez les boucliers avec des haches, assommez les ennemis avec une masse, formez une phalange à l’aide de lances ou écrasez l’armure de vos adversaires avec un marteau de guerre. Tout ce qui arrive dans Battle Brothers est définitif, donc une fois qu’un de vos soldats passe l’arme à gauche, c’est pour toujours. Si vous perdez la totalité de votre escouade, alors la partie est finie ! L’univers de Battle Brothers est tellement rude et impitoyable que tous les enjeux sont une question de vie ou de mort, que ce soit au combat ou dans la gestion pécuniaire de votre groupe.

En plus de la profondeur tactique offerte par Battle Brothers, UKIYO Publishing et Overhype Studios proposeront la totalité des DLC existants, tels que les extensions « Lindwurm », « Warriors of the North », « Beasts & Exploration » et « Blazing Deserts », ajoutant ainsi tout un tas de nouvelles mécaniques de gameplay, de quêtes, de créatures, d’équipements et bien d’autres choses encore prévues cet été.

« Battle Brothers a été un grand succès sur PC, notamment grâce à notre communauté passionnée et dévouée, qui n’a pas lésiné sur les conseils, a déclaré Jan Taaks d’Overhype Studios. Parmi leurs propositions, celle d’une version Switch revenait régulièrement pour pouvoir jouer à Battle Brothers n’importe où. Nous avons donc décidé d’accéder à leur demande afin que les joueurs sur Switch découvrent notre vision du jeu de stratégie ! »

« Nous sommes tombés amoureux de Battle Brothers au premier regard, et nous avions bon espoir de le voir adapter sur Switch pour le proposer à un tout nouveau public, a déclaré Martin Hann d’UKIYO Publishing. Nous sommes de grands fans de jeux de stratégie et de jeux sur portables, alors cette combinaison des deux est un pas de plus vers le paradis … avec une pointe de sang en plus. »