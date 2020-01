Bilan financier de Nintendo Q3 2019-2020 (octobre/décembre): l’Empire Nintendo Switch en chiffres

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Ce matin, c’est l’heure du bilan chez Nintendo !

Dans cet article, la plupart des graphiques provient du génial @oscarlemaire qu’on vous conseil de suivre!

20,21 millions de Switch écoulées dans le monde en 2019, c’est la première fois qu’une console dépasse les 20 millions sur l’année (civile) depuis la DS et la Wii en 2009. La Nintendo Switch a officiellement franchi un cap des 50 millions de ventes, avec 52,48 millions au 31 décembre dernier. Elle passe devant son illustre ancêtre, la Super Nintendo, potentiellement la Xbox One même si on a plus de chiffres à ce niveau. La Switch Lite ne représente que 5,19 millions sur ce bilan, en quelques mois donc, cela représente un tiers du total de la Wii U…

Autre bonne nouvelle pour Nintendo, la Nintendo Switch a déjà fait mieux sur l’année fiscale en cours (qui se termine en mars), elle fait mieux que l’an dernier même sans les trois dernier mois comptés, et quasiment atteint son objectif annuel. Lequel est donc revu à la hausse et passe de 18 à 19,5 millions. La Nintendo Switch pourrait donc dépasser les 54 millions au 31 mars.



La 3DS signe ça fin avec une prévision à la baisse et plus aucun espoir d’amélioration. elle terminera donc ça vie à 75,7 millions.

Les résultats financiers sont très bons:

Nintendo signe son meilleur trimestre pour le mobile, mais ça ne représente que 4,4 % de son chiffre d’affaires global.

On passe au software! Et on commence avec la grosse machine de vente: Pokémon Épée et Bouclier. 16,06 millions, ce qui signe le meilleur démarrage de l’histoire de la série, le jeu ayant déjà dépassé le total de Noir et Blanc ! Il devrait être le jeu le plus vendu de la série d’ici très peu de temps, déjà !

Platinum sort le champagne, c’est la première fois depuis Bayonetta 1 qu’un de leurs jeux dépasse le million, Astral Chain est un succès avec 1,03 million. Autre succès imprévu, d’un jeu annoncé en septembre à peine, 2,17 millions pour Ring Fit Adventure (630 000 au Japon, 1,54 million en Occident). autre gros succès de la fin d’année, Luigi’s Mansion 3 dépassera sans problème le record du 2 (6,16 millions). Le jeu s’est déjà vendu mieux que le premier opus, dans la line-up de la gamecube. Luigi’s Mansion 2 a mit 4 ans pour atteindre les 5 millions…

C’est aussi le carton plein pour Fire Emblem : Three Houses qui va binetôt dépasser Fates avec ses 2,94 millions. The Legend of Zelda : Breath of the Wild sans un bruit, explose à nouveau Ocarina of Time et fait plus du double de l’opus 64, précédent record de la série (sans compter la version Wii U, où le chiffre monterait alors à 18 millions). Le remake de Link’s Awakening est presque à 4,2 millions, il dépasse déjà les ventes du jeu original et devient déjà le deuxieme Zelda le plus vendu sur portable, le premier restant encore pour quelques temps Phantom Hourglass.

Autre gros mastodonte de la console, Mario Kart 8 Deluxe s’est écoulé à presque 4 millions d’exemplaires dans le monde sur la fin d’année, c’est le meilleur trimestre de son histoire, pour un jeu du line-up qui est un portage Wii U, c’est juste hallucinant.

Super Mario Party a déjà dépassé le total de Mario Party 8 et n’est plus très loin du record de Mario Party DS.



Les ventes de jeux :

Note : Uniquement les jeux first-party et affiliés.

1) Mario Kart 8 Deluxe : 22,96 millions (+3,95 millions)

2) Super Smash Bros. Ultimate : 17,68 millions (+1,95 millions)

3) Super Mario Odyssey : 16,59 millions (+1,21 million)

4) The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 16,34 millions (+1,8 million)

5) Pokémon Epée & Bouclier : 16,06 millions

6) Pokémon Let’s Go : 11,76 millions (+480.000)

7) Super Mario Party : 9,12 millions (+1,53 million)

8) Splatoon 2 : 9 millions (+530.000)

9) New Super Mario Bros. U Deluxe : 5,85 millions (+1,26 million)

10) Luigi’s Mansion 3 : 5,37 millions

11) Super Mario Maker 2 : 5,04 millions

12) The Legend of Zelda : Link’s Awakening : 4,19 millions

13) Fire Emblem : Three Houses : 2,29 millions

14) Ring Fit Adventure : 2,17 millions

15) Astral Chain : 1,03 million

16) Marvel Ultimate Alliance 3 : 1,02 million

Classement non-exhaustif des ventes mondiales de jeux Nintendo lors du dernier trimestre.