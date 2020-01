Just Limited : 4 nouveaux titres à l’horizon dans la gamme de Just For Games et PixelHeart.

Saint-Ouen, France – 30 janvier 2020 – Suite au succès du premier produit de la gamme “Just Limited”, Gigantic Army, sorti en décembre 2019, Just For Games et PixelHeart sont heureux d’annoncer un nouveau semestre de collaboration en dévoilant le line-up à venir de la gamme de jeux physique “Just Limited”.

Tous ces jeux seront disponibles sur Nintendo Switch dans les prochains mois :

17 avril 2020 – FINDING TEDDY II

15 mai 2020 – SHMUP COLLECTION

17 juin 2020 – SUPER TRENCH ATTACK!

15 juillet 2020 – GUNS OF MERCY

Retrouvez tous les liens de précommandes réunis sur le lien suivant.

Ces produits seront numérotés directement au dos de la boîte et seront limités à 3.000 pièces (5000 pour SHMUP Collection) en Europe. Tous les exemplaires seront distribués aléatoirement dans les enseignes européennes.

A vous de partir à la recherche du Saint-Graal !

17 avril 2020 – FINDING TEDDY II

Une petite fille traverse un portail magique vers un monde de fantaisie appelé Exidus, lancée à la poursuite de son ours en peluche préféré…

Le Roi Tarant qui règne sur le royaume d’Exigus reçoit tout l’amour de ses sujets. Mais cette harmonie crée l’envie et la haine chez les sujets les plus malveillants. Le magicien Anguis décide d’usurper le trône et de prendre le contrôle. Il scelle alors le portail entre les mondes et dissimule les quatre œufs de cristal aux quatre coins du royaume. Exidus se referme tel un piège sur notre héroïne, mais elle ne peut accepter son destin. Elle dé-cide de se lancer dans une quête pour sauver le royaume Exidus du mal.

Aidez le roi Tarant à s’échapper de sa prison, ramenez les cristaux à leur place pour rou-vrir le portail magique, et débarrassez-vous du magicien Anguis.

Finding Teddy 2, est le nouveau jeu d’action / aventure dystopique en 2D avec une touche rétro en pixel art. Dans cette aventure au scrolling latéral, il faudra améliorer votre équipement pour combattre les forces maléfiques. Votre mission sera terminée lorsque vous aurez trouvé la sortie de ce cauchemar.

Caractéristiques du jeu Finding Teddy II :

✔ Superbe design et rendu en Pixel Art.

✔ Nombreux mystères et énigmes à résoudre.

✔ Des dizaines d’ennemis à combattre.

✔ Bande son complète pour enchanter votre quête.

✔ Plus de 20 heures de pure gaming et d’aventures.

✔ Combinaison parfaite entre RPG, aventure et jeu de plateformes.

15 mai 2020 – SHMUP COLLECTION

SHMUP COLLECTION est la collection ultime de shoot them up du studio Astro Port. Les jeux ont été remasterisé pour vous offrir la meilleure expérience de jeu.

Votre mission globale est simple, combattre tous les envahisseurs et sauvez l’humanité.

Les jeux :

Avec ARMED SEVEN DX, découvrez 7 missions de pur combat avec des armes personnalisables. Utilisez vos lasers, fusées spatiales et missiles en fonction des attaques. Préparez-vous et battez-vous jusqu’à la victoire !

Découvrez SATAZIUS NEXT le nouveau classique des shoot them up pour votre console. Entièrement retravaillé et animé pour encore plus de plaisir, Satazius Next vous emmène dans une galaxie lointaine. Perdu sur la planète Agano, résistez aux attaques des pirates de l’espace et sauvez l’univers de la destruction. Visez pour tuer !

Avec WOLFLAME, défendez la colonie de la planète Sig Fildonia. Votre mission est de détruire la base militaire des envahisseurs et de faire de l’opération Wolflame une campagne de résistance réussie.

Utilisez toutes vos compétences et vos armes pour vaincre les forces extraterrestres et empêcher l’éradication de l’humanité.

Caractéristiques du jeu SHMUP Collection :

✔ 3 jeux classiques sur 1 cartouche.

✔ Nombreuses armes customisables.

✔ 4 niveaux de difficulté de easy à Insane.

✔ Des SHMUPs uniques pour tous les styles de joueurs.

17 juin 2020 – SUPER TRENCH ATTACK!

Super Trench Attack et ses combats de tranchées débarquent sur Nintendo Switch.

Super Trench Attack est un jeu d’action parodique dans une ambiance de Guerre Mon-diale. Engage toi dans une lutte sans merci contre la Black Army et résiste au siège. RPG simple et intuitif Super Trench Attack te plongera au cœur de missions complexes.

Rejoins la Green Army et démarre ton entraînement. Amasse des objets bonus, customise tes armes et sois prêt pour des missions périlleuses. Mets ton entraînement à profit et avance prudemment sur les champs de batailles. La fin du conflit est entre tes mains.

Caractéristiques du jeu Super Trench Attack :

✔ Version optimisée pour Nintendo Switch

✔ 4 zones de combats en open world à explorer avec de nombreuses zones secrètes…

✔ 16 missions à accomplir, avec des combats de Boss

✔ Des missions entrecoupées de mini jeu et d’énigmes

✔ Deux modes de difficulté.

✔ Une aventure hilarante et décalée.

15 juillet 2020 – GUNS OF MERCY

Limité à 3000 exemplaires en Europe! Visuel alternatif et inédit en Europe !

Guns of Mercy – Rangers Edition est un hommage aux Shooters de bornes d’arcade des années 90, et au retrogaming.

2032, la Terre est devenue hostile et invivable en surface, suite aux invasions Aliens. Pour survivre, les humains se cachent dans les profondeurs et les sous-sols. Mais la menace extraterrestre arrive. Incarne le Ranger qui sauvera la planète et redonnera sa liberté à l’humanité. Rassemblez une équipe de Rangers professionnels et battez-vous à 4 simultanément. A chaque level affrontez les Boss et toutes sortes d’envahisseurs pour mener à bien votre mission et sauver la Terre.

Caractéristiques du jeu Guns Of Mercy – Rangers Edition :

✔ Superbe gameplay et rendu en Pixel Art.

✔ Des dizaines d’ennemis à combattre.

✔ Boss sans pitié à défier.

✔ Mode solo ou Co-op jusqu’à 4 joueurs.

✔ Un jeu résolument moderne avec tout le fun d’un jeu retro.