Marvel Ultimate Alliance 3 : De nouveaux costumes pour les tisseurs de toiles et Ms. Marvel

La dernière mise à jour du 28 Janvier à apporté son lot de nouveaux costumes pour le Beat’Em All super héroïque.

Comme chaque mois depuis Août 2019, le 28 du mois est synonyme de mise à jour ajoutant de nouveaux costumes alternatifs pour les personnages disponibles dans Marvel Ultimate Alliance 3.

Ce mois-ci les tisseurs de toiles sont mis à l’honneur avec un nouveau costume “Gwenom” pour Gwen Stacy, “Anti Venom” pour Venom et des costumes “Streetwear” pour Miles Morales ainsi que Ms. Marvel.

La mise à jour est totalement gratuite pour tous les possesseurs du jeu.

Check out some new costumes swinging into the alliance in MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order. Spider-Gwen's "Gwenom", Venom's "Anti-Venom", and Miles Morales' & Ms. Marvel's Street Wear costumes are available now! #MUA3 pic.twitter.com/i26MPZui3e

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 29, 2020