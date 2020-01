SEGA Europe choisit des emballages intégralement recyclables pour son catalogue PC !

Le premier titre SEGA concerné sera l’édition Total War: ROME II – Enemy at the Gate, après le succès de sa collaboration sur Football Manager 2020.

SEGA® Europe a annoncé aujourd’hui que l’ensemble de ses titres PC vendus en boîte profiteront à l’avenir d’un emballage intégralement recyclable. Le premier titre concerné sera l’édition Total War™: ROME II – Enemy at the Gates, de Creative Assembly™, qui sera disponible à compter du 6 février 2020 . Cette édition comprend l’intégralité des contenus de l’édition Total War: ROME II – Emperor ainsi que ceux des DLC Hannibal at the Gates et Empire Divided. Cette annonce suit la collaboration fructueuse entre SEGA Europe et Sports Interactive™ concernant la version boîte de Football Manager™ 2020, disponible depuis novembre 2019 dans un emballage 100% recyclable.

La décision de passer à un modèle d’emballages pour les jeux PC plus durable et plus écologique est liée au désir de Sports Interactive et de SEGA Europe de trouver une solution qui réduise leur impact sur l’environnement, en utilisant des alternatives aux emballages en plastique et réduisant à cette occasion la pollution produite en envoyant des déchets dans les décharges. Le nouvel emballage de remplacement devait toujours avoir un aspect qualitatif et attirer, mais également conserver les qualités de protection et de robustesse qu’offrait celui en plastique. Grâce aux efforts de la directrice des opérations de Sega Europe, Natalie Cooke, du chef de produit senior de Sega Europe, Tim Breach, et du directeur studio de Sports Interactive, Miles Jacobson, et après de nombreux tests, essais et retours des réseaux de distribution, le packaging 100% recyclable est devenu une réalité pour Football Manager 2020, ouvrant la voie à la mise en place de cet emballage pour l’intégralité du catalogue de titres PC en boîte de SEGA Europe.

L’emballage dans son ensemble consiste en une boîte fabriquée en carton 100% recyclé et recyclable, accompagné d’un manuel en papier 100% recyclé et recyclable. Les encres utilisées pour l’impression sont des encres végétales et à l’eau, et le disque lui-même peut être recyclé par des spécialistes. La boîte est ensuite protégée par un film de polyéthylène à basse densité (LDPE) 100% recyclable. Cette approche implique un surcoût pour SEGA Europe, qui est en partie compensé par des coûts de distribution moins onéreux : un emballage plus léger permet de limiter les coûts en carburant, et à des coûts de destruction limités puisqu’il peut être intégralement recyclé. Pour faire écho à la déclaration de Miles Jacobson en septembre 2019 à propos de Football Manager 2020, c’est « un prix qui mérite d’être payé pour aider à préserver l’avenir de la planète ».

« Cette initiative souligne les efforts consentis par SEGA Europe pour réduire ses déchets plastiques et pour promouvoir des pratiques commerciales soucieuses de l’environnement », explique Gary Dale, Président/Directeur des opérations de SEGA Europe. « D’après nos estimations, lors de la mise en place de Football Manager 2020, nous avons évité l’utilisation de près de 20 tonnes d’emballages plastiques rien que sur ce titre. Reproduire ce modèle pour le reste de notre catalogue PC va permettre d’en éviter bien plus encore. Nous aimerions réitérer l’appel de Miles, qui en septembre 2019 demandait à toutes les industries de loisirs d’envisager de mettre en place des solutions similaires, que ce soit pour les films, les jeux ou la musique, afin de réduire considérablement, ensemble, dans les années à venir, la production d’emballages en plastique et par voie de conséquence, les déchets et la pollution qu’ils engendrent ».

Pour des informations complètes sur les matériaux qui sont employés pour produire cet emballage intégralement recyclable, et pour une liste des fournisseurs capables de les fournir, consultez la lettre ouverte de Miles Jacobson sur le site Internet de Football Manager : https://www.footballmanager.com/news/open-letter-miles-jacobson .