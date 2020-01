Du nouveau pour Overpass

Lesquin, le 30 janvier 2020 – À travers une nouvelle vidéo de gameplay commentée, Joakim Eriksson responsable du développement chez Zordix Racing, dévoile toutes les spécificités du gameplay d’Overpass.

Parmi les 23 véhicules sous licences présents dans le jeu, c’est à bord du Wildcat Sport LTD d’Arctic Cat que Joakim vous présente les différentes manières d’appréhender le jeu. Chaque parcours est créé de manière à offrir aux joueurs un défi unique et très relevé. Le challenge est présent à chaque centimètre de la course : obstacles artificiels, boue, pierres, il est primordial de prendre en compte tous ces éléments pour espérer passer la ligne d’arrivée.

En lançant une course pour la première fois, le joueur découvrira le tracé afin de prendre connaissance du terrain et de ses pièges. Il pourra ensuite tenter d’optimiser son temps pour se placer dans le leaderboard ou défier la communauté en multijoueur en temps réel. Les passages en force sont à proscrire sous peine de rester bloqué, de voir ses roues patiner et de perdre de précieuses secondes. Une conduite toute en finesse en dosant l’accélérateur et en utilisant le différentiel à bon escient permet en revanche de venir à bout des passages les plus difficiles.

Dans cette simulation off-road, mesurez-vous à des tracés extrêmes à bord de buggies et quads des plus grands constructeurs. À travers les différents modes de jeux en local ou en ligne, maitrisez la physique des terrains, surmontez les obstacles et gérez les dommages de votre véhicule pour relever ce défi off-road des plus exigeants.