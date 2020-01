Du nouveau pour TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Lesquin, le 31 janvier 2020 – Alors que la sortie de TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 approche à grands pas, KT Racing et BIGBEN sont ravis de partager une interview exclusive de Julien Toniutti, célèbre pilote de moto qui s’est illustré dans de nombreuses courses prestigieuses. Il détient actuellement le record français du tour sur l’île de Man.

Julien Toniutti s’est associé à la production du titre en partageant son expérience et ses ressentis avec les développeurs dans le but d’offrir une simulation criante de réalisme et d’optimiser tous les aspects de la conduite. Après une année de récupération en 2019 à la suite d’un accident au Dakar, Julien Toniutti sera de retour sur le TT de l’Ile de Man en 2020.

Créé en 1907 Le TT est la course de moto la plus mythique au monde. Un tracé de 61 km, plus de 260 virages… C’est LA course emblématique des motards. Pilotes et les tracés officiels, découvrez TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 doté d’une nouvelle physique et d’un nouveau mode carrière dans lequel chaque joueur pourra améliorer les performances de sa moto.

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 sera disponible le 19 mars 2020 sur PS4, Xbox One, PC et ultérieurement sur Nintendo Switch.