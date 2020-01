Une Nintendo Switch Collector pour Animal Crossing

Pour les fans qui n’ont pas encore craqué, Nintendo proposera une Nintendo Switch Collector pour la sortie d’Animal Crossing : New Horizons.

La console arrive le 13 mars au Japon et aux États-Unis, puis le 20 mars, jour de la sorti, chez nous. Elle sera à environ 300€ et ne proposera pas le jeu en bundle (sauf au Japon).

Deux nouvelles pochettes de transport inspirées d’#AnimalCrossing: New Horizons sortiront également le 20 mars. Elles sont parfaites pour se lancer dans l’aventure avec style ! pic.twitter.com/vteNQ60OHt — Nintendo France (@NintendoFrance) January 31, 2020

Nintendo Japon a annoncé que les pré-commandes seront ouvertes pour Animal Crossing : New Horizons le 8 février 2020 au prix de 6 578 yens. La Switch spéciale Animal Crossing sera également disponible au prix de 39 556 yens, avec le jeu et le logiciel installés. Les valises de transport Nintendo Switch et Switch Lite seront vendues au prix de 2 728 yens chacune. Les Joy-Con seront également vendus séparément au prix de 8 228 yens.

Communiqué de presse:

31 janvier 2020 – Votre nouvelle vie sur une île déserte se dessine à l’horizon ! Pour célébrer la sortie d’Animal Crossing: New Horizons le 20 mars, un pack Nintendo Switch sera disponible en magasin le même jour. Ce pack inclut une édition limitée de la console Nintendo Switch ainsi qu’un code de téléchargement pour le jeu. Grâce à ce pack, les joueurs pourront emmener leur île partout avec eux.

L’aspect de la console Nintendo Switch Édition Animal Crossing: New Horizons s’inspire du nouveau jeu. En plus des motifs au dos de la console, elle présente des manettes Joy-Con vert pastel et bleu pastel dont les dessous sont blancs, des dragonnes colorées ainsi qu’une station d’accueil ornée de personnages bien connus : Tom Nook ainsi que ses neveux Méli et Mélo.

Vous pouvez visionner la vidéo de la Nintendo Switch Édition Animal Crossing: New Horizons qui vient d’être diffusée. Les joueurs impatients de se plonger dans la vie insulaire pourront précommander la console dans les magasins spécialisés sous peu.

Également disponibles le 20 mars :

– La pochette de transport édition Animal Crossing: New Horizons et la protection d’écran Nintendo Switch

– La pochette de transport édition Animal Crossing: New Horizons et la protection d’écran Nintendo Switch Lite

qui protègeront votre console quand vous emmènerez Animal Crossing: New Horizons avec vous, où et quand vous voudrez.

Dans Animal Crossing: New Horizons, les joueurs embarquent pour la formule « Évasion Île déserte » proposée par Nook Inc. Cette formule leur propose de retrousser leurs manches pour prendre un nouveau départ sur une île déserte pour une nouvelle vie où tout est possible ! Cet épisode marque les débuts de la série Animal Crossing sur Nintendo Switch et introduit de nouvelles fonctionnalités comme le bricolage, de nouvelles façons de décorer intérieurs et extérieurs, le NookPhone pour gérer les activités du quotidien et bien d’autres surprises.

Animal Crossing: New Horizons pour Nintendo Switch, le pack Nintendo Switch Édition Animal Crossing: New Horizons, la pochette de transport édition Animal Crossing: New Horizons et la protection d’écran Nintendo Switch ainsi que la pochette de transport édition Animal Crossing: New Horizons et la protection d’écran Nintendo Switch Lite seront disponibles en magasin en Europe le 20 mars.