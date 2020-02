Overwatch : patchnote de la 1.45 en vidéo

Annoncé pour début février, voici les informations du match 1.45 d’Overwatch.Changement d’optique quant à l’équilibrage

L’équipe de développement d’Overwatch cherche à mettre en place des mises à jour d’équilibrage plus fréquentes et plus percutantes, dans le but assumé de modifier la méta. Par ailleurs, puisqu’elle prévoit des changements plus notables, l’équipe est prête à revenir sur ces changements si nécessaire. De nombreux joueurs ont demandé, ces derniers temps, de faire en sorte que les modifications se succèdent plus rapidement pour que le jeu garde de la fraîcheur, et c’est ainsi que les développeurs comptent répondre à cette demande. Le mode Laboratoire constitue une première mesure en ce sens.

Nouveau mode Laboratoire

Les développeurs vont instaurer un nouveau bouton dans le menu d’Overwatch, intitulé Laboratoire. Ce nouveau mode permettra de tester des modifications importantes du jeu, qui pourront ensuite être déployées – ou non – dans les modes de jeu existants. Comme le Laboratoire sera présent au sein même du jeu, il permettra aux joueurs sur console de participer eux aussi aux tests de contenu expérimental. Les joueurs pourront continuer à progresser et obtenir des coffres de butin en jouant dans le Laboratoire, ce qui leur offrira une motivation de plus pour tester ce contenu encore inédit. Contrairement à la RPT, le but du Laboratoire n’est pas la recherche de bugs. Il servira plutôt à tester les mises à jour d’équilibrage, les modes de jeu ou les changements de règles que l’équipe envisage en interne. Bien qu’une partie de ces nouveautés arrivera dans le jeu proprement dit, le contenu de ce mode n’a aucune garantie de sortir un jour.

Sélection hebdomadaire de héros

Au cours de la saison 21, un nouveau système fera son apparition : la sélection de héros. Elle rendra certains héros inutilisables en partie compétitive pendant une semaine donnée. Chaque semaine proposera une nouvelle sélection de héros. Ce système est à l’essai pour la saison 21, et en fonction des résultats obtenus, il ne sera peut-être pas reconduit. L’équipe de développement va le suivre de près pour voir si le rythme de rotation des sélections doit être modifié (hebdomadaire, quotidien, à chaque partie…). Les héros disponibles seront choisis par l’équipe du jeu ; il ne s’agira pas d’un assortiment aléatoire créé par un algorithme. Cela concerne uniquement les parties compétitives et ne sera pas intégré à l’Arcade, ni aux parties rapides. L’objectif de ce système est de permettre à la méta de changer chaque semaine et de montrer davantage de diversité dans les héros utilisés. L’Overwatch League publiera prochainement un article expliquant comment elle compte appliquer ce système.

Autres nouveautés

Cette mise à jour va étoffer le dispositif de lutte contre la triche et ajouter quelques améliorations de confort à la Forge. L’équipe de développement d’Overwatch incite les joueurs à faire remonter leurs signalements de triche afin de l’aider à améliorer continuellement le système de lutte contre la triche.