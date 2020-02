Il est temps de fêter le troisième anniversaire de Fire Emblem Heroes !

Pour fêter les trois ans de Fire Emblem Heroes, nous organisons une série d’événements du 3e anniversaire!

■ Focus de héros spéciaux 5★ garanti

Du 2/2/2020 7:00(UTC) au 1/3/2020 6:59(UTC)

Vous allez pouvoir obtenir un héros spécial 5★ à coup sûr! Tous les héros spéciaux qui sont apparus dans le jeu entre mi-janvier 2019 et janvier 2020 sont disponibles au rang 5★ dans cet événement.

Notes :

• Lorsque vous participez, cinq héros spéciaux sont sélectionnés au hasard parmi tous ceux qui sont disponibles, et vous pouvez invoquer l’un d’entre eux.

(Chaque héros a autant de chances d’être sélectionné que les autres.)

• Les cinq héros pouvant être invoqués n’incluront pas nécessairement toutes les couleurs.

■ Un héros émerge 2020

L’événement où les joueurs votent pour les héros sortis depuis le début du jeu revient une nouvelle fois !

Pour le remettre à jour, nous avons décidé d’en changer un peu les règles. L’événement sera divisé en deux parties : les votes en ligne et le tournoi en jeu. Les huit finalistes des votes en ligne apparaîtront dans un tournoi qui déterminera l’heureux gagnant.

1re partie : vote en ligne (site internet)

Du 2/2/2020 3:00(UTC) au 9/2/2020 2:59(UTC)

2e partie : tournoi (en jeu)

Du 28/2/2020 7:00(UTC) au 5/3/2020 3:59(UTC)

Notes :

• Le programme du tournoi peut être modifié à tout moment.

• Lors de ce tournoi, vous n’obtiendrez aucun bonus de vote si votre leader est le héros dont vous avez rejoint le camp.

Le vainqueur de ce tournoi sera offert à tous les joueurs à partir de mi-mars !

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de l’événement « Un héros émerge 2020 ».



■ Festivals des héros et bonus de connexion du 3e anniversaire

Du 2/2/2020 7:00(UTC) au 23/2/2020 6:59(UTC)

Plusieurs festivals des héros seront organisés et chacun mettra à l’honneur les vainqueurs des éditions précédentes de « Choisissez vos héros ».

Festival des héros du 3e anniversaire, partie 1

Du 2/2/2020 7:00(UTC) au 9/2/2020 6:59(UTC)

Cet événement mettra à l’honneur les gagnants de l’événement « Choisissez vos héros n° 3 » !

Festival des héros du 3e anniversaire, partie 2

Du 9/2/2020 7:00(UTC) au 16/2/2020 6:59(UTC)

Cet événement mettra à l’honneur les gagnants de l’événement « Choisissez vos héros n° 2 » !

Festival des héros du 3e anniversaire, partie 3

Du 16/2/2020 7:00(UTC) au 23/2/2020 6:59(UTC)

Cet événement mettra à l’honneur les gagnants de l’événement « Choisissez vos héros n° 1 » !

De plus, une série de bonus de connexion vous permettront de recevoir jusqu’à cinq tickets de première invocation (un par jour) pour chaque festival des héros!

■ Quêtes du 3e anniversaire

Une série de quêtes sera disponible pendant trois semaines pour accompagner les focus des festival des héros mentionnés ci-dessus.

Terminez ces quêtes pour obtenir des récompenses comme des orbes, des dracofleurs et bien d’autres encore !

■ Retour des batailles de héros liés quotidiennes et des focus

Du 2/2/2020 7:00(UTC) au 20/2/2020 6:59(UTC)

Pour fêter notre 3e anniversaire, des batailles de héros liés ainsi que leurs focus respectifs font leur grand retour. Au total, 18 batailles quotidiennes seront organisées, en commençant par la bataille d’Alm et Celica.

Lors de ces focus, vous n’avez pas besoin de dépenser d’orbes pour votre première invocation !

2/2/2020 7:00(UTC): Alm et Celica

3/2/2020 7:00(UTC): Cecilia et Lilina

4/2/2020 7:00(UTC): Ephraim et Eirika

5/2/2020 7:00(UTC): Ninian et Hawkeye, Minerva et Maria

(Veuillez noter que ces deux batailles débuteront le même jour en raison de la maintenance prévue à cette période. Aucune bataille ne débutera le jour suivant.)

7/2/2020 7:00(UTC): Takumi et Hinoka

8/2/2020 7:00(UTC): Tana et Amelia

9/2/2020 7:00(UTC): Raven et Lucius

10/2/2020 7:00(UTC): Corrin et Azura

11/2/2020 7:00(UTC): Chrom et Lissa

12/2/2020 7:00(UTC): Tiki et Nowi

13/2/2020 7:00(UTC): Seliph et Julia

14/2/2020 7:00(UTC): Hector et Matthew

15/2/2020 7:00(UTC): Leo et Elise

16/2/2020 7:00(UTC): Micaiah et Sothe

17/2/2020 7:00(UTC): Ishtar et Reinhardt

18/2/2020 7:00(UTC): Ephraim et Myrrh

19/2/2020 7:00(UTC): Corrin et Kana

■ Cartes à récompense quotidiennes

Du 2/2/2020 7:00(UTC) au 18/2/2020 6:59(UTC)

Des cartes à récompense seront basées sur 13 titres de la série Fire Emblem et seront disponibles sur une durée de 13 jours. Chacune mettra à l’honneur trois héros.

Puisque que vous pouvez tenter ces cartes en mode Normal et Difficile, vous pouvez gagner jusqu’à 26 orbes en les terminant dans les deux modes !

Note : chaque carte à récompense sera disponible pendant quatre jours.

■ Quêtes de soutien du mode Raid céleste

Du 2/2/2020 7:00(UTC) au 1/3/2020 6:59(UTC)

Terminez ces quêtes pour obtenir jusqu’à 500 pierres d’éther ainsi que des pierres d’éther spéciales à utiliser pour construire une

structure spéciale créée à l’occasion du troisième anniversaire du jeu !

Une fois l’événement terminé, toutes les pierres d’éther spéciales seront perdues..

■ Cadeau du 3e anniversaire

Du 2/2/2020 7:00(UTC) au 1/3/2020 6:59(UTC)

Tous les joueurs se connectant pendant la période indiquée ci-dessus recevront 333 graals héroïques!