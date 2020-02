Ash of Gods: Redemption (Nintendo Switch) – Le test

Si vous êtes fans de RPG tactiques, vous avez sûrement entendu parler de Ash of Gods: Redemption, qui s’est surtout illustré, dès son annonce, par sa ressemblance graphique avec The Banner Saga. Oui, Ash of Gods: Redemption est un RPG tactique au tour par tour très inspiré des The Banner Saga, auxquels il fait d’ailleurs quelques clins d’œil.

La ressemblance ne s’arrête pas là : même au niveau de l’ambiance, tout semble être inspiré par la trilogie à succès. Mais si le contenant semble donc presque plagié, le contenu, lui, est différent, et encore heureux, sinon ce test serait rapide. L’histoire propose un scénario unique à travers l’évolution de 3 groupes différents de personnages ayant au final le même point de chute. On n’en parlera pas plus ici, car, le spoil c’est mal, mais le jeu se laisse vraiment parcourir sans trop de souci pour les passionnés d’écriture. Car du blabla, il y en a par cartons. Et pas de voix off…

Le gros souci, c’est comment est amenée l’histoire. Beaucoup de pavés, mais surtout plein de noms qui sortent de nulle part, de lieux ou de personnes, qu’il faut retenir d’un coup, sans jamais vraiment avoir d’illustrations pour marquer le coup. Et la moitié des informations est soit inutile, soit les gens crèvent au bout de 10 minutes dans l’histoire. On a donc du mal à vraiment suivre l’histoire et surtout s’y attacher.

C’est comme voir le premier film du Seigneur des Anneaux en fermant les yeux : on a plein de noms à droite à gauche, et on comprend que dalle. Ce qui est même assez drôle, c’est que dès le début, on a le droit à trois modes de jeux. Un classique, un plus dur, qui s’approche d’un mode à la Fire Emblem, et un mode automatique, où tous les combats sont automatiques et au final on a besoin juste de suivre l’histoire. Pratique si on est pas trop dans la prise de tête, mais dans ce cas-là, pourquoi avoir acheté ce jeu…

Si l’histoire doit être une force, mais ne l’est pas, elle propose quand même 3 personnages principaux disposant chacun d’un destin, d’une morale et de responsabilités qui leurs sont propres. La trame narrative du jeu est entièrement non linéaire, avec 7 fins complètement différentes sans aucun écran « Game Over ». Tous les personnages jouables et la plupart des PNJ peuvent mourir, mais l’histoire se poursuivra même sans eux.

Côté ambiance sonore par contre, on est servi. Toutes les chansons du jeu ont été écrites par Adam Scorupa et Krzysztof Wierzynkiewicz, deux célèbres compositeurs qui ont notamment participé à des projets tels que la série The Witcher, Painkiller, Call of Juarez, Eve Online ou Iron Harvest. Chaque morceau a été enregistré en direct par des musiciens professionnels, souvent avec des instruments traditionnels peu utilisés dans les enregistrements modernes. Toutes les chansons sont disponibles avec leurs couvertures, crédits et détails.

Parlons désormais un peu plus de la patte graphique, qui est, comment dire, atypique. Je suis de base pas trop fermé à des styles différents, et j’ai plutôt aimé The Banner Saga à ce niveau, cette fois ça passe mal. Ça va être direct, de mon point de vue, c’est moche. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je dois être insensible à la partie artistique de l’œuvre, mais le style est certain et je pense que peu de monde va adhérer, surtout quand on doit se faire de longues heures de jeu.

Côté gameplay, l’entre combat et coupé par de nombreuses (et longues) phases de visual novel à choix multiples, mais surtout à pavés indigestes. Certains choix sont importants et décisifs pour l’histoire, mais cela traîne souvent en longueur. Et, durant les combats tactiques au tour par tour, on prend déjà un peu plus de plaisir avec un gameplay typique du genre, en damier, mais de nombreuses subtilités propres au jeu qui donnent envie d’enchaîner les combats. Sachant que la difficulté est assez présente, il faudra faire attention à tout le monde pour éviter de perdre définitivement des personnages importants de l’histoire. Surtout que l’histoire continue, avec ou sans les personnages qu’on considère comme clés.