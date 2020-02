Le plein de vidéos pour One Piece Pirate Warriors 4

Attention, spoil de niveau rouge rougeâtre.

Décidément très actif en ce moment, One Piece Pirate Warriors 4 revient aujourd’hui avec de nouvelles vidéos qui présentent Carrot et Jinbe avec en plus une petite vidéo pub TV nommée Storm the New World.

One Piece Pirate Warriors 4 sera disponible dès le 27 mars 2020 sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Les joueurs ayant précommandé le jeu auront un accès anticipé aux frères Vinsmoke (Ichiji, Niiji et Yonji) ainsi qu’à deux costumes exclusifs qui seront révélés prochainement. One Piece Pirate Warriors 4 présentera une fin originale puisque le manga est toujours en cours de diffusion.