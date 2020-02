The Wonderful 101: Remastered annoncé et financé sur Nintendo Switch

Platinum Games a lancé une campagne Kickstarter pour proposer une version remasterisée du titre The Wonderful 101 de la Wii U, sorti en août 2013, sur de multiples plateformes.

Avec un objectif de financement de base de 50 000 dollars, The Wonderful 101 : Remasterisé sortira sur Switch, et à 250 000 $ et 500 000 $, il sortira sur PC via Steam et PlayStation 4, respectivement. Une version pour Xbox One n’est pas un objectif visible, mais le réalisateur Hideki Kamiya a suggéré qu’il sera dans une interview avec Gematsu. Le jeu a été financé sur Nintendo Switch en moins de 30 minutes.

La campagne Kickstarter se déroulera du 3 février au 6 mars à 12h PT / 15h ET. Si elle est financée avec succès, The Wonderful 101 : Remastered sera lancé en avril.

Dans un communiqué de presse, Platinum Games a déclaré qu’elle sera en mesure d’auto-publier The Wonderful 101 : Remastered, qui a été publié à l’origine par Nintendo, ainsi que de porter le titre sur d’autres plateformes, “grâce à la gentillesse de Nintendo”.

Dans un message aux supporters, Platinum Games a déclaré : “L’un des objectifs de Platinum Games est de posséder et d’auto-publier les IP que nous créons. Avec votre soutien, nous espérons que nous pourrons faire de ce rêve une réalité et apporter The Wonderful 101: Remastered sur une grande variété de plateformes et faire de The Wonderful 101 une partie de l’histoire du jeu pour tous ! Ce Kickstarter est notre chance de nous unir, de prendre notre destin en main et de faire connaître la meilleure version de The Wonderful 101 à tout le monde”.