Tour d’actualité Nintendo Switch: 5 nouveaux jeux annoncés, promo, trailers, versions physiques, etc.

Une actualité encore riche aujourd’hui.

La version physique du jeu Hell Warders sur Nintendo Switch s’offre une date de sortie européenne : le 13 mars 2020 chez nous et 4 jours plus tard aux États-Unis.

L’enfer est à nos portes ! Élevez-vous en tant que puissant membre des Hell Warders, un ancien ordre de héros aux pouvoirs et aux compétences uniques, et résistez face aux hordes de démons. Repoussez vague après vague cette invasion infernale grâce à votre arsenal d’armes, terrassez leur commandants redoutables grâce aux compétences de vos héros, et déployez vos armées de chevaliers, archers et mages pour renvoyer vos ennemis dans l’Enfer d’où ils viennent !

One Finger Death Punch 2 sortira sur Nintendo Switch le 28 février prochain sur l’eShop pour $8.99.

Heaven Dust arrive sur Nintendo Switch via l’eShop le 27 février pour $7.99.

Petite pub TV pour My Hero One’s Justice 2 sur Nintendo Switch:

B-SIDE GAMES publiera la version physique de Cat Quest au Japon le 5 mars 2020 au prix de 3 900 yens. Le set comprend le jeu, la pochette, 4 x cartes et un autocollant, plus 2 x DLCS (“Meow Game” et “Cat Mass”).

Annoncé pour “bientôt”, Angry Video Game Nerd I & II Deluxe revient avec un trailer aujourd’hui:

L’éditeur Super Dot Com annonce la sortie prochaine de titre Tilt Pack sur la Nintendo Switch pour le 11 février à un prix de 14.99€.

Zero Zero Zero Zero aura droit à une version Nintendo Switch le 7 février pour un prix de 4.99€.

La deuxième vidéo de promotion complète pour Winning Post 9 2020 qui sort pour Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC le 12 mars 2020.

Amazon Japan a soit fait une grave erreur, soit nous a donné un petit aperçu d’un autre jeu qui se dirige vers la Nintendo Switch. Amazon Japan a ajouté les précommandes pour le jeu de stratégie en temps réel Ancestors Legacy sur Switch. La liste indique que le jeu doit être lancé sur Switch le 19 mai 2020, bien que nous n’ayons pas entendu un seul mot des développeurs eux-mêmes.

