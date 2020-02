Urban Trial Playground (Nintendo Switch) – Le test (deuxieme avis)

Faites chauffer vos pneus et montrez de quoi vous êtes capables sur Urban Trial Playground ! Réalisez vos meilleurs combos de figures acrobatiques afin de pimenter votre adrénaline et maximiser vos scores !

Sous le beau soleil de la Californie…

Urban Trial Playground est un jeu de moto acrobatique en 2D, développé par Teyon et édité par Tate Multimédia. Le gameplay est classique : réaliser des tricks et des flips tout en gardant l’équilibre sur un véhicule à deux roues, et en finissant la course le plus rapidement possible. Le jeu offre une cinquantaine de stages aux paysages et décors variés sous le soleil de la Californie : de son milieu urbain attrayant, à ses belles plages relaxantes, en passant également par son désert dépaysant. Les musiques viennent de plus accompagner l’atmosphère décontractée du jeu.

Un garage surestimé…

Il est possible de customiser son personnage et sa moto, mais le choix de personnalisation reste simpliste dans l’ensemble. Le pack de challenges est disponible en contenu téléchargeable pour 3,99 € et rajoute 10 niveaux inédits ainsi que quelques récompenses à l’arrivée. Il est cependant regrettable que le prix du DLC soit supérieur à celui du jeu de base sur l’eShop (2,84 €) qui nous offre, je rappelle, plus de 50 niveaux différents : vous l’aurez compris, la rentabilité n’est ici pas au rendez-vous. La version physique du jeu est vendue quant à elle sur le commerce à 14,99 €.

Fun et compétition !

Niveau difficulté, eh ben… Il n’y en a pas vraiment ! Les niveaux se complètent rapidement et en cas de chutes il est possible de reprendre la course à partir du dernier checkpoint passé. Pour les joueurs et joueuses en quête de challenge, le titre vous propose un classement mondial des meilleurs scores des différents niveaux du jeu (un abonnement au Nintendo Switch Online est donc nécessaire pour y avoir accès).

Une immersion fragilisée…

Malgré l’expérience que tente de nous offrir Urban Trial Playground en nous poussant à toujours maximiser nos scores, le jeu devient cependant vite redondant en raison de son gameplay simpliste et minimaliste. Accélérer, freiner, se baisser, sauter, et effectuer des flips en avant et en arrière n’est pas une expérience nouvelle pour un jeu de moto. La mécanique de combos est ainsi restrictive et perd pleinement de son sens au vu du peu de possibilité qui nous est donné quant à la réalisation des figures. Le flou des graphismes, notamment en mode téléviseur, se montre de plus fragilisant pour l’expérience de jeu. Il est néanmoins à noter l’effort du titre qui propose un mode multijoueur local en écran partagé pour un peu plus de fun !