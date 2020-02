Laser Kitty Pow Pow (Nintendo Switch) – Le test

POW POW !!! ATTTAAAAAAAAAAAAA !!! TA TA TA TA TA !!!!! POW POW !!!

Miaou !

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH !!!

Vous l’aurez compris, ce jeu rend dingue et je vous explique pourquoi dans le test !

Histoire et gameplay :

Vous commencez le jeu avec un petit tutoriel ultra-rapide. Jusque-là, tout va bien. Vous débarquez dans un décor où vous incarnez un chat tout mignon assis sur un trône et très vite, sans savoir pourquoi, on vous attaque. Kitty est en fait un genre de Dieu samouraï d’après ce que j’ai cru comprendre, ce n’est pas expliqué pourquoi, et au fur et à mesure de votre aventure, vous allez combattre des milliers de petits samouraïs dans des actions complètement dingues.

Le gameplay n’est pas très difficile à gérer, vous allez combattre des ennemis qui débarquent de droite à gauche et un laser sortira des yeux de Kitty pour les éliminer. Quand vous tournez à gauche, les yeux tirent à droite et inversement. Au début c’est bizarre à gérer mais quand la difficulté augmente, cela devient presque instinctif et vous allez devenir un exterminateur frénétique de samouraïs. J’insiste sur le côté frénétique de ce jeu car quand Kitty s’énerve, c’est la crise de rire assurée, un vrai pétage de plomb en règle. C’est la partie que je préfère dans le jeu. Pour faire progresser votre Kitty, vous pourrez débloquer des Kitty, qui auront des capacités différentes, grâce aux pièces que vous allez gagner en jeu. La recherche d’un nouveau Kitty est aléatoire et vous n’aurez peut-être pas la chance d’avoir le meilleur Kitty pour votre aventure.

Pour exemple, j’ai réussi à avoir le Kitty Full Robot qui donne des attaques spéciales de dingue avec 10s de recharge des supers pouvoirs et une puissance de 220% sur mes tirs. En bonus il donne 20% d’XP en plus et un bonus de pièces d’or de 20%, ce qui n’est pas du tout négligeable car comme l’obtention des Kitty est aléatoire, il va vous falloir répéter plein de fois des niveaux pour économiser les pièces d’or pour tenter votre chance plusieurs fois.

Laser Kitty Pow Pow contient une centaine de niveaux. Bien que cela devienne répétitif , vous aurez une multitude d’attaques spéciales qui rendra votre épopée guerrière très captivante, voire addictive. Toutes vos attaques doivent être boostées en rapport à votre level pour progresser, celles-ci aussi s’achètent avec des pièces d’or, comme les Kitty.

Graphisme et bande-son:

Les graphismes de Laser Kitty Pow Pow sont très basiques. C’est un pur jeu d’arcade pixélisé, mais tellement bien fait pour un jeu de cette catégorie. On ne pourra pas s’empêcher de penser au légendaire Nyan Cat. La bande-son est tout simplement une pure merveille. C’est vraiment très rythmé et elle correspond totalement à l’énergie que vous devrez mettre dans le jeu pour éliminer les vagues d’ennemis.