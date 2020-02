Tour d’actualité Nintendo Switch: 9 nouveaux jeux annoncés, trailers, dates de sorties et autres

Encore une journée riche en actualités !

On commence avec un trailer pour Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3.

Revivez la saison 2019 et rejoignez les équipes officielles dans le mode Carrière ! Éclatez-vous avec les nouveaux modes multijoueur. Profitez du complexe en ligne avec vos amis et déchaînez votre créativité grâce à l’éditeur de circuit illimité.

Le seul jeu vidéo du championnat officiel Monster Energy AMA Supercross est de retour !

Tout est officiel ! Des écuries au complexe d’entraînement, Monster Energy Supercross 3 est la réplique exacte du monde du Supercross !

SAISON 2019 OFFICIELLE

Revivez la saison 2019 AMA Monster Energy Supercross avec les 100 pilotes des catégories 450SX et 250SX, les 15 stades et circuits officiels et, pour la toute première fois, courez avec les équipes officielles du championnat de Supercross 2019 en mode Carrière.

MODE COOP DANS LE NOUVEAU COMPLEXE

Préparez-vous à vivre une expérience de coopération incroyable avec vos amis dans le tout nouveau complexe inspiré des circuits d’essai de Supercross utilisés par les écuries officielles. Vous pouvez vous y entraîner, courir ou rouler librement dans une zone encore plus grande !

SERVEURS DÉDIÉS

Jouer en ligne sera plus amusant que jamais grâce à l’ajout de serveurs dédiés ! Défiez vos amis dans différents modes :

Directeur de course : choisissez la grille de départ, donnez des pénalités et dirigez la course !

Salon public : créez un salon entièrement personnalisable (mode de course, type de course, météo, etc.) ou naviguez parmi la liste des salons disponibles et choisissez celui qui vous convient.

Salon privé : créez une épreuve personnalisée et défiez vos amis.

ÉDITEUR DE CIRCUIT

Créez, partagez et téléchargez un nombre infini de circuits grâce à l’éditeur de circuit illimité. Soyez créatif et donnez vie au circuit de vos rêvez ou votez pour le circuit que vous préférez et téléchargez-le.

LA FORCE D’UNE FEMME

Prouvez au monde entier que les femmes ont leur place dans cette discipline. Choisissez d’incarner une pilote féminine et devenez la nouvelle championne de Supercross !

UN GAMEPLAY AMÉLIORÉ

Profitez d’une expérience de jeu encore plus immersive grâce à la nouvelle physique au sol et en l’air, aux nouveaux modèles de pilotes et aux nouvelles animations. Vous profiterez ainsi du monde du Supercross dans ses moindres détails !

Florence arrivera le 13 mars sur l’eShop de la Nintendo Switch:

À 25ans, Florence Yeoh se trouve dans une impasse. Sa vie n’est qu’une interminable routine… travailler, dormir et passer bien trop de temps sur les réseaux sociaux. Jusqu’au jour où elle rencontre Krish, un violoncelliste qui va changer sa vision du monde.

Vivez l’histoire d’amour de Florence et Krish à travers une série de vignettes sur mesure : du flirt à la querelle, de la sollicitude à la solitude. Inspiré des romans graphiques et des webcomics du quotidien, Florence est une aventure intime, vraie et personnelle.

Circuit Dude est annoncé sur Nintendo Switch, il sortira à la fin du mois de février sur l’eShop.

Hero must die. again arrivera le 27 février sur l’eShop.

BoomBit Games sort Bridge Builder Adventure sur Switch cette semaine, a annoncé le développeur aujourd’hui. Une sortie est prévue pour le 7 février via l’eShop pour $14.99.

Rune Lord arrivera le 7 février pour un prix de 6.99€.

Un portail s’est ouvert et la magie noir s’y est engouffrée. Vous être le seul à pouvoir fermer les portes et vaincre le Golem de glace maléfique. En créant des associations d’au moins trois runes, vous récupérerez de la magie qu vous permettra de jeter des sorts et de nettoyer vos terres de ce vilain fléau.

Lightwood Games prépare la sortie de Just a Phrase by POWGI sur la Nintendo Switch pour le 6 février et en précommande à un prix de 7.99€.

In Other Waters est annoncé sur Nintendo Switch:

Moving Out arrivera sur Nintendo Switch le 28 avril.

Devenez expert déménageur dans ce simulateur de déménagement mêlant action, casse-tête et physique. Amusez-vous en solo, ou entre amis en mode histoire complète. Jusqu’à quatre joueurs peuvent s’installer sur le canapé pour discuter de la meilleure façon de déplacer… un canapé !

Moving Out est un simulateur de déménagement loufoque et basé sur la physique qui donne un nouveau sens à la coop en local !

Une carrière palpitante dans le mobilier, ça vous tente ? En tant que Professionnel d’Emménagement Tout-terrain fraîchement diplômé, vous effectuerez des déménagements dans la ville très animée de Packmore. Smooth Moves n’est pas une grande entreprise de déménagement, mais aucune tâche n’est trop dangereuse ou trop étrange pour cette équipe de fonceurs. Développez votre entreprise, recrutez des personnages hauts en couleur et sauvez votre ville du péril mobilier !



De la coop !

Incarnez un autoentrepreneur en mode solo ou faites équipe avec vos amis. Jusqu’à quatre joueurs peuvent s’installer sur le canapé pour discuter de la meilleure façon de déplacer… un canapé. Mettez vos capacités ET votre amitié à l’épreuve !

De la physique !

D’embêtantes portes et fenêtres vous barrent la route ? Débarrassez-vous-en grâce à la physique ! Soulevez, lancez et écrasez pour battre des records !”



De l’action !

Apprenez les ficelles du métier en effectuant des déménagements toujours plus périlleux et fantastiques. Ce n’est pas en adoptant la stratégie de la ligne droite que vous déplacerez des meubles, alors faites preuve de créativité !”



De l’aventure !

Tous les déménageurs commencent en bas de l’échelle, mais plus votre réputation augmentera, plus vos destinations seront grandioses. Déménagez à travers des banlieues paisibles, des fermes frénétiques, des maisons hantées, des réalités virtuelles et des terres lointaines !”

Des personnages !

Recrutez des personnages hauts en couleur uniques, tous passionnés de travail manuel !”



Ganbare! Super Strikers est annoncé sur Nintendo Switch avant la fin du mois.

Ganbare! Super Strikers est un mélange innovant entre le Jeu de Rôle Tactique et le Football. Remportez des matches pour monter de niveau et obtenez de l’équipement qui vous permettra d’apprendre des compétences spéciales, d’augmenter les stats de vos joueurs ou de vous protéger contre des altérations de statut, tels que le Sommeil, Silence ou Poison.

Le jeu comporte un Mode Histoire où vous assumez le rôle de l’équipe de football d’une petite ville au Japon sur leur chemin vers la victoire. Réalisez d’assez bonnes performances et vous serez sélectionné pour rejoindre l’Équipe Nationale Japonaise où vous devrez jouer aux côtés d’anciens rivaux afin de conquérir le monde. De nombreux personnages sont présents et possèdent tous leurs propres forces et Compétences Spéciales.

Faites monter de niveau vos joueurs, équipez des objets, apprenez des compétences spéciales et bien plus.

Plus de 35 compétences spéciales qui peuvent infliger jusqu’à 10 altérations de statut.

Des animations spectaculaires avec un style esthétique animé.

Un mode de football à 7 et à 11.

Du Multijoueur Local pour 2-8 joueurs comportant les modes Match Rapide, Ligue et Tournoi.

rese est un développeur indépendant basé à Melbourne en Australie. Il est déterminé à créer des jeux innovants avec une pointe de style Japonais 32-bits.

Ganbare! Super Strikers est son premier jeu et est né de son amour pour les Jeux de Rôle Tactique ainsi que pour les Bandes Dessinées Japonaises de Sport (Spokon).

Soul Axiom Rebooted arrive sur Nintendo Switch pour le 27 février. Entrez dans un monde de science-fiction atmosphérique et dévoilez les mystères de votre seconde vie numérique dans Soul Axiom, un jeu d’énigmes où l’histoire tient un rôle primordial.

Un voyage de découvertes

Levez le voile sur la sinistre vérité qui entoure Elysia, un cybermonde mystique où les souvenirs et les rêves sont stockés et peuvent être accédés afin de pouvoir revivre ces expériences. Plongez dans les profondeurs d’une narration intelligente qui tentera de mettre votre identité en pièces, de donner un sens au monde qui vous entoure et d’exposer une troublante conspiration. Mais prenez garde, parfois il vaut mieux ne pas connaître la vérité sur certains mystères…

Explorez, expérimentez et dévoilez la vérité

Pour découvrir la vérité sur votre identité et comment vous êtes arrivé là, vous devrez parcourir les paysages captivants de lumière d’Elysia, résoudre des énigmes et récolter des objets précieux de 40 lieux uniques que vous découvrirez. Explorez chaque recoin d’anciennes ruines désertiques, naviguez dans des palais et des bâtiments universitaires, frayez-vous un chemin à travers les jungles tropicales à la recherche d’indices et de survivants du monde extérieur.

Utilisez des capacités telles que le pouvoir des mains pour manipuler le temps et faire disparaître ou apparaître des objets en influant sur les matériaux du monde qui vous entoure. Débloquez les capacités Phase, Play, Destroy et Corrupt pour résoudre des énigmes et faire la lumière sur les activités des créateurs d’Elysia.

Plongez dans une intrigue captivante pleine de suspense et façonnée de manière brillante par les développeurs récompensés de Wales Interactive. Rencontrez de mystérieux personnages dont le destin s’entremêle au vôtre, entraînant ainsi de nombreux embranchements possibles à l’histoire et plusieurs fins différentes à découvrir.

Découvrez Elysia, pour toujours…

• Plongez dans le monde inquiétant d’Elysia, un serveur numérique où les rêves et les souvenirs stockés prennent vie

• Voyagez à travers un univers cyberpunk rempli de paysages à couper le souffle

• Utilisez des pouvoirs spéciaux pour manipuler le monde autour de vous et résoudre des énigmes

• Expérimentez une histoire captivante signée des développeurs récompensés de Wales Interactive