Une date de sortie pour Hellpoint sur Nintendo Switch

Hellpoint, le RPG façon Dark Souls dans un univers de science-fiction se dote d’une date de sortie & d’un nouveau trailer

Dark Souls rencontre Dead Space dans ce nouvel RPG à l’univers de science-fiction sombre qui arrivera sur PC, Xbox One, PS4 et Switch le 16 avril.

QUEBEC, Canada. 4 février 2020 – Le studio de développement Cradle Games et l’éditeur tinyBuild sont heureux d’annoncer que le RPG Hellpoint, financé sur Kickstarter en 2017, sortira simultanément sur PC (Windows, Mac, Linux), PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 16 avril. Vous pouvez regarder le trailer de sortie ici:

Hellpoint est un jeu de rôle intense et sombre prenant place dans un univers de science-fiction. Le joueur se trouve dans une station spatiale abandonnée, en orbite autour d’un trou noir supermassif. S’inspirant de jeux comme Dark Souls et Dead Space, et proposant une atmosphère pouvant rappeler Event Horizon ou encore Hellraiser, Hellpoint propose un mode coopératif multijoueur (avec écran partagé et support en ligne) tout en plongeant les joueurs dans un récit tordu impliquant les dieux cosmiques, la physique quantique et des civilisations spatiales disparues.

Hellpoint se passe au lendemain d’un énorme cataclysme quantique appelé la Fusion. Vous vous réveillez dans la station spatiale Irid Novo, un symbole de la coopération au sein de la galaxie et des avancées technologiques. Mais tout cela a très mal tourné… La suite des événements sera déterminée par vos choix.

Caractéristiques principales :